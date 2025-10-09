Члени НАТО налаштовані діяти жорсткіше у відповідь на російські провокації, - FT

Про це пише Financial Times.

Як повідомляє видання, серед запропонованих заходів — розміщення ударних безпілотників уздовж російського кордону та пом’якшення правил для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь у разі загрози з боку російських літаків. Мета таких кроків — підвищити ціну "гібридної війни" для Москви та розробити чіткі контрзаходи у відповідь на неодноразові порушення повітряного простору країнами НАТО з боку російських дронів і літаків.

За інформацією FT, ініціаторами обговорення стали держави, що межують із Росією, за підтримки Франції та Великої Британії. Спершу розмови проводилися у вузькому колі зацікавлених країн, але тепер вони переросли у ширшу дискусію, адже все більше країн визнають зростання російської загрози.

Деякі члени Альянсу закликають до більш жорсткої позиції НАТО як засобу стримування агресора, тоді як інші виступають за обережніший підхід, побоюючись ризику прямого зіткнення з ядерною державою.

Наразі немає встановлених термінів чи зобов’язань щодо ухвалення рішень, і будь-які зміни у позиції можуть залишитися непублічними. Серед основних пропозицій — озброєння розвідувальних дронів, що відстежують російські військові дії, послаблення вимог до пілотів, які патрулюють східний фланг, а також проведення навчань НАТО поблизу російського кордону, зокрема на малозахищених ділянках.