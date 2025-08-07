Нардеп Синютка прокоментував, чи здатен Трамп змусити Путіна припинити війну в Україні
США здатні примусити Росію до припинення війни в Україні. Трамп має у своєму розпорядженні потужні військові, економічні та дипломатичні інструменти, які вже неодноразово демонстрували свою ефективність
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Олег Синютка.
"Чи може Трамп змусити Путіна до перемир'я і миру в Україні? Однозначно так! Тому що США - це та країна, яка здатна військовими, силовими й економічними засобами примусити будь-кого до миру, до дотримання світового порядку. І тут не повинно бути жодних сумнівів", - зазначив Синютка.
За словами народного депутата, ми чомусь почали недооцінювати нашого союзника. Тільки за період, як Трамп став президентом США, він уже виграв щонайменше дві війни. Перша - це війна в Сирії, де було знищено ворожий до США і союзний Росії режим. Друга - війна з Іраном, де засобами військового ураження було завдано нищівних ударів одному з найбільших союзників РФ.
"Інше питання - чи хоче Трамп і чи готовий він застосувати всі можливості, які мають США, проти Росії. Це питання, звичайно, до Трампа, але також і до української дипломатії та української влади. Чи зможе, чи здатна українська влада вибудувати такі стосунки з президентом США, і з країною загалом, щоб вони були зацікавлені відстоювати інтереси України так, як відстоювали інтереси Ізраїлю в боротьбі проти Ірану", - зауважив Синютка.
Народний депутат також додав, що українська влада має зробити все можливе, щоб війна стала війною США проти Росії - за демократичні цінності, за свободу слова, за права людини, за верховенство права.
"Для цього потрібно дві речі, і обидві вони всередині України. По-перше, ми справді маємо демонструвати, що відстоюємо ці цінності. По-друге, ми маємо зацікавити США взяти більш активну участь у боротьбі на боці України", - наголосив Синютка.
- РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США, коли назвав зустріч із Володимиром Зеленським можливою, але "до неї далеко".
