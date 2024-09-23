"Нашим спільним досягненням має стати перемога заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи": Зеленський отримав The Golden Plate Award
Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, отримав нагороду Американської академії досягнень The Golden Plate Award, яку вручають за внесок у розвиток людства
Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі президента.
"У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні – війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, – у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники", - заявив Зеленський на врученні нагороди.
Український президент підкреслив, що його держава вже має план перемоги, який він представить главі Білого дому Джо Байдену, конгресу, кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу, а також світовим союзникам.
"Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – все те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Ніхто з нас не хотів би – неважливо, чи ми в Америці, чи в Україні, чи в будь-якій точці Європи, чи в будь-якій точці світу, – ніхто добровільно не обирає для своїх дітей такі режими, як російська, іранська чи будь-яка інша диктатура. Ці режими завжди побудовані на насильстві, завжди розв'язують війни та проливають кров, завжди крадуть майбутнє – вони руйнують роки, залишаючи десятиліття в руїнах. Ось чому вони повинні програти", - наголосив Зеленський.
- Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.
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