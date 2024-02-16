Наслідки від смерті Пригожина були більші, ніж від вбивства Навального, - Магда

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Я не бачу підстав драматизувати смерть Олексія Навального. Оскільки говорити про якийсь вплив Навального з місць позбавлення волі буде занадто. Путін прибрав чергового свого опонента. Втім, я б не сказав, що Навальний був кардинальним опонентом Путіна. Просто він був представником несистемної опозиції", - вважає Магда.

Політолог переконаний, що смерть Навального не спровокує масових протестів проти влади по всій Росії

"Якщо відверто, то я б відніс Володимира Кара-Мурзу до більшої опозиції Путіну, ніж Навального. Його неодноразово Кремль намагався отруїти й увʼязнив на 25 років. Чи буде якась реакція на смерть Навального? Ми вже бачимо, що нічого масштабного не передбачається. Ходорковський запропонував усім йти на вибори 17 березня і вписувати прізвище Навального в бюлетені. Таким чином це дозволить ФСБ підрахувати кількість людей, які не згодні з панівним класом. Я переконаний, що таких людей в межах Росії менш як 1%. Тому сподіватись на якісь вибухи гніву від росіян буде наївно. Я вважаю, що від смерті Пригожина було більше наслідків для РФ та світу, ніж від вбивства Навального", - додав він.