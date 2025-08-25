Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні: у міноборони Німеччини озвучили дату
30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Лондоні 9 вересня
Про це Суспільному повідомив речник міністерства оборони Німеччини.
Він розповів, що "Рамштайн" відбуватиметься у змішаному форматі, однак наразі порядок денний не розголошується.
"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", – додав спікер оборонного відомства ФРН.
- 21 липня відбулося 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якій присутні 52 держави на рівні глав міноборони чи їхніх заступників. Новий міністр оборони України Денис Шмигаль озвучив першочергові потреби Києва й розповів про ключові рішення партнерів.
