Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні: у міноборони Німеччини озвучили дату

Про це Суспільному повідомив речник міністерства оборони Німеччини.

Він розповів, що "Рамштайн" відбуватиметься у змішаному форматі, однак наразі порядок денний не розголошується.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", – додав спікер оборонного відомства ФРН.