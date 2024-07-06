НАТО і Південна Корея на саміті розглянуть "флагманський проєкт" щодо України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті у Вашингтоні Альянс обговорить з Південною Кореєю шляхи налагодження практичної співпраці з питань України, кібербезпеки та нових технологій
Про це інформує Yonhap.
Столтенберг зазначив, що вже третій рік поспіль запрошує лідерів Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміт НАТО, щоб розширити партнерство Альянсу у сфері безпеки з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.
Також генсек наголосив на важливості цієї співпраці в той час, коли Росія продовжує свою загарбницьку війну в Україні за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю.
"Іран і Північна Корея підживлюють війну Росії безпілотниками і снарядами. Китай підтримує військову економіку Росії і постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для війни Росії", - сказав Столтенберг.
За його словами, на саміті Альянс розвиватиме практичну співпрацю в рамках "флагманських проєктів" щодо України, кібербезпеки та нових технологій, а також обговорить співпрацю у сфері оборонної промисловості з Південною Кореєю.
"Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів... Ми також вивчаємо, як можна розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю", - підкреслив генсек НАТО.
- Крім того, Столтенберг заявив, що підтримка України буде найактуальнішим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні.
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