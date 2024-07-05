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Столтенберг назвав допомогу Україні найактуальнішим питанням саміту НАТО у Вашингтоні

5 липня, 2024 п'ятниця
17:08
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України буде найактуальнішим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні

Зміст

Про це йдеться на сайті НАТО.

"Я очікую, що глави держав і урядів узгодять суттєвий пакет допомоги Україні", - сказав Столтенберг. Крім того, за його словами, НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки. 

Генсек НАТО додав, що союзники узгодять фінансові зобов'язання для України, і що він очікує більш негайної військової підтримки України, більше двосторонніх угод у сфері безпеки і роботу над поглибленням військової оперативної сумісності.

Єнс Столтенберг наголосив, що всі ці елементи "є мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України на саміті", додавши, що "Україна наближається до членства в Альянсі".

Він також зазначив, що стримування і оборона будуть ще одними ключовими темами саміту.

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що в найближчі 10 років Україна стане членом Альянсу. Наразі, за його словами, слід нарощувати військову підтримку Києва.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
підтримка України
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