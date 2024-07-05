Столтенберг назвав допомогу Україні найактуальнішим питанням саміту НАТО у Вашингтоні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України буде найактуальнішим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні
Про це йдеться на сайті НАТО.
"Я очікую, що глави держав і урядів узгодять суттєвий пакет допомоги Україні", - сказав Столтенберг. Крім того, за його словами, НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки.
Генсек НАТО додав, що союзники узгодять фінансові зобов'язання для України, і що він очікує більш негайної військової підтримки України, більше двосторонніх угод у сфері безпеки і роботу над поглибленням військової оперативної сумісності.
Єнс Столтенберг наголосив, що всі ці елементи "є мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України на саміті", додавши, що "Україна наближається до членства в Альянсі".
Він також зазначив, що стримування і оборона будуть ще одними ключовими темами саміту.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що в найближчі 10 років Україна стане членом Альянсу. Наразі, за його словами, слід нарощувати військову підтримку Києва.
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