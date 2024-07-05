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Столтенберг висловив сподівання, що Україна стане членом НАТО до 2034 року

5 липня, 2024 п'ятниця
11:55
Світ про Україну Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що в найближчі 10 років Україна стане членом Альянсу. Наразі, за його словами, слід нарощувати військову підтримку Києва

Зміст

Про це він розповів в інтерв’ю агентству dpa, передає Deutsche Welle.

На переконання Столтенберга, чим сильнішою буде військова підтримка Києва, тим швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України.

За словами генсека НАТО, президент Росії Володимир Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.

"Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", - заявив Столтенберг.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня 2023 року у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання пройшли на рівні лідерів країн та урядів. У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

23 липня 2023 року тодішній міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.

Днями очільник Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістоф Хойсген заявив, що питання вступу України в НАТО не порушуватиметься на майбутньому саміті Альянсу 9–11 липня 2024 року. "Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному цього саміту. Однак я переконаний, що лише членство в НАТО гарантує Україні довгострокову перспективу миру. Угоди з Росією не варті паперу, на якому ставить свій підпис Путін. Україна повинна була засвоїти цей гіркий урок. Єдиною гарантією є членство в НАТО", - наголосив він.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
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