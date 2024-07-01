Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Хойсген відповів, чи стоятиме питання вступу України в НАТО на майбутньому саміті Альянсу
Очільник Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістоф Хойсген заявив, що питання вступу України в НАТО не порушуватиметься на майбутньому саміті Альянсу
Про це він заявив в інтерв'ю Rheinische Post.
За його словами, "Путін об'єднав і зміцнив НАТО своєю безвідповідальною агресивною війною" проти України, що стало ще одним важелем, завдяки якому до Альянсу приєднались Швеція та Фінляндія.
Попри те, що одним із принципів НАТО є те, що країна, яка перебуває у стані війни, не може бути прийнята до Альянсу, Хойсген упевнений, що лише членство України в НАТО є єдиною гарантією довгострокового миру.
"Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному цього саміту. Однак я переконаний, що лише членство в НАТО гарантує Україні довгострокову перспективу миру. Угоди з Росією не варті паперу, на якому ставить свій підпис Путін. Україна повинна була засвоїти цей гіркий урок. Єдиною гарантією є членство в НАТО", - наголосив він.
На його переконання, наразі міжнародне співтовариство, в тому числі НАТО, має організуватись таким чином, щоб Володимир Путін нарешті зрозумів, що його агресія не виправдовує себе.
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