НАТО має намір створити "стіну з безпілотників" уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії
Шість країн НАТО домовилися побудувати "стіну з безпілотників" уздовж своїх кордонів з РФ на тлі ймовірних зовнішніх загроз
Про це повідомляє The Telegraph.
У співпраці з трьома країнами Балтії - Естонією, Латвією і Литвою - Норвегія, Польща і Фінляндія працюватимуть над запобіганням російській агресії, в тому числі примусовому переправленню мігрантів через кордон.
"Це абсолютно нова річ. Безпілотний кордон від Норвегії до Польщі, - заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. - Це дозволить нам захистити себе від провокацій з боку недружніх країн".
Аби мати змогу протистояти Росії у випадку її нападу, Польща інвестувала мільярди в модернізацію своїх кордонів з Білоруссю, Естонія побудувала мережу прикордонних армійських бункерів, а Фінляндія приєдналася до НАТО.
За словами Білотайте, деталі "безпілотної стіни" все ще опрацьовуються, а угода, підписана на вихідних, є частиною ширшого підходу до протидії загрозі з боку Росії.
"Ми домовилися провести регіональні навчання, щоб забезпечити евакуацію населення, подивитися, як наші установи готові працювати й взаємодіяти один з одним", - зазначила вона.
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Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі оцінив військовий потенціал Альянсу у випадку прямої конфронтації з Росією.
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