НАТО має намір створити "стіну з безпілотників" уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії

Про це повідомляє The Telegraph.

У співпраці з трьома країнами Балтії - Естонією, Латвією і Литвою - Норвегія, Польща і Фінляндія працюватимуть над запобіганням російській агресії, в тому числі примусовому переправленню мігрантів через кордон.

"Це абсолютно нова річ. Безпілотний кордон від Норвегії до Польщі, - заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. - Це дозволить нам захистити себе від провокацій з боку недружніх країн".

Аби мати змогу протистояти Росії у випадку її нападу, Польща інвестувала мільярди в модернізацію своїх кордонів з Білоруссю, Естонія побудувала мережу прикордонних армійських бункерів, а Фінляндія приєдналася до НАТО.

За словами Білотайте, деталі "безпілотної стіни" все ще опрацьовуються, а угода, підписана на вихідних, є частиною ширшого підходу до протидії загрозі з боку Росії.

"Ми домовилися провести регіональні навчання, щоб забезпечити евакуацію населення, подивитися, як наші установи готові працювати й взаємодіяти один з одним", - зазначила вона.