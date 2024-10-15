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"НАТО не злякати": генсек Рютте заявив про рішучу підтримку України

Катерина Єсікова
15 жовтня, 2024 вiвторок
07:34
Світ на фото Володимир Зеленський (справа) і Марк Рютте (зліва)

Новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не залякають російські погрози - він продовжуватиме рішуче допомагати Україні

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Повідомлення (лідеру Росії Володимиру Путіну) полягає в тому, що ми продовжимо, що ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що він не доб’ється свого, що Україна переможе", - наголосив генсек.

За його словами, для НАТО вкрай важливо мати повний спектр засобів, необхідних для стримування загрози з боку РФ.

"Ми - НАТО. Ми - оборонний Альянс, ми не наступальний. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як цей демократичний Альянс, найсильніший військовий у світовій історії, який обслуговує 1 мільярд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не злякають наші противники", - наголосив Рютте.

  • Напередодні Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не повинні боятися ядерних погроз диктатора РФ Володимира Путіна.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
НАТО
підтримка України
Світ про Україну
Марк Рютте
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