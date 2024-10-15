"НАТО не злякати": генсек Рютте заявив про рішучу підтримку України

Про це повідомляє Reuters.

"Повідомлення (лідеру Росії Володимиру Путіну) полягає в тому, що ми продовжимо, що ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що він не доб’ється свого, що Україна переможе", - наголосив генсек.

За його словами, для НАТО вкрай важливо мати повний спектр засобів, необхідних для стримування загрози з боку РФ.

"Ми - НАТО. Ми - оборонний Альянс, ми не наступальний. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як цей демократичний Альянс, найсильніший військовий у світовій історії, який обслуговує 1 мільярд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не злякають наші противники", - наголосив Рютте.