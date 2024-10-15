"НАТО не злякати": генсек Рютте заявив про рішучу підтримку України
Новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не залякають російські погрози - він продовжуватиме рішуче допомагати Україні
Про це повідомляє Reuters.
"Повідомлення (лідеру Росії Володимиру Путіну) полягає в тому, що ми продовжимо, що ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що він не доб’ється свого, що Україна переможе", - наголосив генсек.
За його словами, для НАТО вкрай важливо мати повний спектр засобів, необхідних для стримування загрози з боку РФ.
"Ми - НАТО. Ми - оборонний Альянс, ми не наступальний. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як цей демократичний Альянс, найсильніший військовий у світовій історії, який обслуговує 1 мільярд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не злякають наші противники", - наголосив Рютте.
- Напередодні Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не повинні боятися ядерних погроз диктатора РФ Володимира Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе