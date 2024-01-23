НАТО підписало контракт на постачання 155-мм артбоєприпасів: частину відправлять в Україну

Про це повідомляє Reuters.

"Війна в Україні перетворилася на битву за боєприпаси", - заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після церемонії підписання угоди в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Угоду було укладено від імені кількох союзників, які або передадуть снаряди Україні, або використають їх для поповнення власних виснажених запасів. Оптові закупівлі гарантують нижчі ціни.

Згідно з контрактом, ймовірно, буде закуплено близько 220 тисяч артилерійських боєприпасів, а перші поставки очікуються наприкінці 2025 року.

Боєприпаси постачатимуться французькою компанією Nexter і німецькою Junghans.