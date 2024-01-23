НАТО підписало контракт на постачання 155-мм артбоєприпасів: частину відправлять в Україну
У вівторок, 23 січня, НАТО підписало контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів вартістю 1,1 мільярда євро, частина снарядів буде поставлена в Україну
Про це повідомляє Reuters.
"Війна в Україні перетворилася на битву за боєприпаси", - заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після церемонії підписання угоди в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
Угоду було укладено від імені кількох союзників, які або передадуть снаряди Україні, або використають їх для поповнення власних виснажених запасів. Оптові закупівлі гарантують нижчі ціни.
Згідно з контрактом, ймовірно, буде закуплено близько 220 тисяч артилерійських боєприпасів, а перші поставки очікуються наприкінці 2025 року.
Боєприпаси постачатимуться французькою компанією Nexter і німецькою Junghans.
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Головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав країни НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до протистояння з Росією.
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