"У нас закінчується час": норвезький генерал Крістофферсен закликав НАТО готуватися до війни з Росією

Про це він сказав в інтерв'ю NTB у неділю, 21 січня, пише Daglabet.

"Зараз є вікно, яке може тривати один, два, можливо, три роки, протягом яких ми повинні інвестувати ще більше в надійну оборону. Але у нас закінчується час. Я просто хочу це уточнити", - наголосив норвезький генерал.

Він також додав, що наразі не відомо, що буде з Росією через три роки, однак важливо "зустріти світ із сильною національною обороною".

Крістофферсен зазначив, що РФ значно посилила своє військове виробництво, перевівши військово-промисловий комплекс на цілодобовий режим роботи. Окрім цього, Кремль працює з Іраном і КНДР, щоб розширити свій арсенал.

На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Головком Норвегії вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

Він також назвав "дилемою" те, що війна Росії проти України "поглинає значну частину того, що є на складах як у Норвегії, так і в решті Європи".

"Але дуже важливо, щоб ми підтримували Україну тим, що їй потрібно, так довго, як це буде потрібно… Це прорахований ризик. Якби небезпека нападу на Норвегію була неминучою прямо зараз, ми не змогли б надати стільки зброї. Але це не так", - сказав Крістофферсен і додав, що "коли ця війна закінчиться, ніхто не знає, яким буде наступний крок Путіна".