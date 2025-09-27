НАТО після інцидентів з дронами в Данії посилює свою присутність у Балтії
У суботу, 27 вересня, в НАТО заявили про посилення своєї присутності в Балтійському морі за допомогою фрегата протиповітряної оборони та інших засобів у відповідь на вторгнення дронів у Данію
Про це пише Reuters.
"НАТО буде ще більш пильно стежити за ситуацією в регіоні Балтійського моря за допомогою нових багатофункціональних засобів", - йдеться в заяві Альянсу.
Згідно з повідомленням, до цих засобів належать"платформи розвідки, спостереження та рекогносцировки і принаймні один фрегат протиповітряної оборони".
Читайте також: Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
Представник НАТО заявив, що вони не надаватимуть детальну інформацію про те, які країни надають додаткові засоби.
У виданні зазначили, що нові засоби посилять місію Baltic Sentry, розпочату у січні після серії інцидентів, під час яких були пошкоджені підводні електрокабелі, телекомунікаційні лінії та газопроводи. У рамках операції країни Альянсу вже розгорнули фрегати, патрульні літаки та морські безпілотники для захисту критичної інфраструктури.
- Останнім часом Данія вже неодноразово закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі.
- У ніч на суботу, 27 вересня, безпілотники були помічені поблизу кількох військових об'єктів. Командування оборони Данії співпрацює з поліцією для контролю безпілотників біля них.
