Дрони над Данією: безпілотники помічені на військових об’єктах
Командування оборони Данії співпрацює з поліцією для контролю безпілотників біля ключових і військових об’єктів
Про це 27 вересня 2025 року повідомляє міноборони країни.
Зокрема, минулої ночі безпілотники були зафіксовані над кількома військовими об’єктами, зокрема авіабазою Скридструп та Ютландським драгунським полком. З міркувань оперативної безпеки , що триває, розслідування Командування оборони Данії не розкриває деталі спостережень.
Читайте також: Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
"Збройні сили країни можуть ухвалювати рішення про збиття дронів над військовими об’єктами, виходячи з оцінки загрози та ризиків", - йдеться у повідомленні.
Командування оборони Данії наразі не надає додаткових коментарів.
- Останнім часом Данія вже неодноразово закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі.
