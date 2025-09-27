Дрони над Данією: безпілотники помічені на військових об’єктах

Про це 27 вересня 2025 року повідомляє міноборони країни.

Зокрема, минулої ночі безпілотники були зафіксовані над кількома військовими об’єктами, зокрема авіабазою Скридструп та Ютландським драгунським полком. З міркувань оперативної безпеки , що триває, розслідування Командування оборони Данії не розкриває деталі спостережень.

"Збройні сили країни можуть ухвалювати рішення про збиття дронів над військовими об’єктами, виходячи з оцінки загрози та ризиків", - йдеться у повідомленні.

Командування оборони Данії наразі не надає додаткових коментарів.