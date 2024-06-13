НАТО посилить боротьбу з російськими шпигунами у відповідь на диверсії та кібератаки, - Столтенберг
Країни НАТО планують обговорити жорсткіші заходи боротьби з російськими шпигунами у відповідь на диверсії та кібератаки
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі, пише Reuters.
"Ми бачили кілька прикладів саботажу, спроб підпалів, кібератак та дезінформації", - сказав він, і додав, що на зустрічі 13 червня міністри оборони в Брюсселі "розглянуть російську кампанію ворожої діяльності".
Столтенберг додав, що міністри також обговорять варіанти реагування, в тому числі захист критично важливої морської й кіберінфраструктури, а також “жорсткіші обмеження для персоналу російської розвідки” на території НАТО.
- Представники розвідки США та їх союзники відстежують збільшення диверсійних операцій в Європі, які, ймовірно, є частиною російської кампанії з підриву допомоги для України.
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