НАТО посилить боротьбу з російськими шпигунами у відповідь на диверсії та кібератаки, - Столтенберг

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі, пише Reuters.

"Ми бачили кілька прикладів саботажу, спроб підпалів, кібератак та дезінформації", - сказав він, і додав, що на зустрічі 13 червня міністри оборони в Брюсселі "розглянуть російську кампанію ворожої діяльності".

Столтенберг додав, що міністри також обговорять варіанти реагування, в тому числі захист критично важливої морської й кіберінфраструктури, а також “жорсткіші обмеження для персоналу російської розвідки” на території НАТО.