Нацгвардія України отримала статус спостерігача Європейських Сил Жандармерії

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Національна гвардія України інтегрувалася до європейської спільноти правоохоронних формувань з військовим статусом з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що статус спостерігача дозволить вивчати та запроваджувати європейські практики, стандарти забезпечення громадської безпеки та порядку, протидії злочинності, терористичним загрозам. А також – реалізовувати проєкти міжнародної технічної допомоги та брати участь у міжнародних заходах.