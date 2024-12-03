Нацгвардія України отримала статус спостерігача Європейських Сил Жандармерії
Національна гвардія України отримала статус спостерігача Європейських Сил Жандармерії (EUROGENDFOR). Відповідну декларацію підписали під час засідання Міжвідомчого комітету високого рівня
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
"Національна гвардія України інтегрувалася до європейської спільноти правоохоронних формувань з військовим статусом з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО", – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що статус спостерігача дозволить вивчати та запроваджувати європейські практики, стандарти забезпечення громадської безпеки та порядку, протидії злочинності, терористичним загрозам. А також – реалізовувати проєкти міжнародної технічної допомоги та брати участь у міжнародних заходах.
- Міністерство закордонних справ України у день початку зустрічі глав МЗС оприлюднило документ, де наголосили, що Україна наперед відмовляється від гарантій безпеки, альтернативних до членства у НАТО.
- Актуальне
- Важливе