Науседу переобрали президентом Литви

Про це повідомляє Delfi.

За даними Головної виборчої комісії, після підрахунку бюлетенів на всіх 1 895 виборчих дільницях Г. Науседа набрав 74,43% голосів виборців. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте, яка йому опонувала, отримала підтримку 24,06 % голосів виборців.

За даними ГВК, Науседа переміг у всіх самоврядуваннях Литви.

Щоб проголосувати на виборах глави держави, до дільниць прийшли 49,61% громадян.

Шимоніте зателефонувала Науседі й привітала його з переобранням.

Президент України Володимир Зеленський також привітав його з перемогою на виборах.

"Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", - написав він.