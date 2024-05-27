Науседу переобрали президентом Литви
26 травня у Литві відбулись президентські вибори. На них переміг чинний глава держави Гітанас Науседа
Про це повідомляє Delfi.
За даними Головної виборчої комісії, після підрахунку бюлетенів на всіх 1 895 виборчих дільницях Г. Науседа набрав 74,43% голосів виборців. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте, яка йому опонувала, отримала підтримку 24,06 % голосів виборців.
За даними ГВК, Науседа переміг у всіх самоврядуваннях Литви.
Щоб проголосувати на виборах глави держави, до дільниць прийшли 49,61% громадян.
Шимоніте зателефонувала Науседі й привітала його з переобранням.
Президент України Володимир Зеленський також привітав його з перемогою на виборах.
"Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", - написав він.
- У неділю, 26 травня, у Литві відбувся другий тур президентських виборів, у якому за посаду змагалися чинний президент Гітанас Науседа та прем'єрка Інгріда Шимоніте.
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