У Литві стартував другий тур президентських виборів: змагаються чинний президент Науседа та прем’єрка Шимоніте
У неділю, 26 травня, у Литві розпочався другий тур президентських виборів, у якому за посаду змагаються чинний президент Гітанас Науседа та прем'єрка Інгріда Шимоніте
Про це повідомляє LRT.
З 7-ї години ранку відкриті 1895 виборчих дільниць, які будуть працювати до 20:00.
Голосувати можуть понад 2,3 млн громадян, причому в Литві дозволено голосувати на будь-якій дільниці, незалежно від офіційного місця реєстрації.
Після 20:00 почнеться підрахунок голосів, про результати процесу Центральна виборча комісія буде повідомляти на офіційному сайті.
виборці вже висловили свою волю, проголосувавши заздалегідь або вдома. За даними ЦВК, це становить 11,03% від загальної кількості виборців, які мають право голосу.
Голосування вдома почалося ще в п’ятницю. За даними ЦВК, 11,03% від загальної кількості виборців у другому турі президентських виборів проголосувало заздалегідь.
Головними кандидатами на президентську посаду є чинний президент Гітанас Науседа і прем’єр-міністрка Інгріда Шимоніте.
Довідково. Президент Литви керує збройними силами та вищим органом політики оборони та національної безпеки, а також представляє країну на самітах Європейського Союзу та НАТО.
У тандемі з урядом президент визначає зовнішню політику та політику безпеки, може накладати вето на закони та має право голосу в призначенні ключових посадових осіб, таких як судді, головний прокурор, начальник оборони та голова центрального банку.
У 2019 році Науседа виграв другий тур президентських виборів проти Шимоніте, колишньої міністерки фінансів, набравши 66% голосів.
Шимоніте також стикається з важким випробуванням на загальних виборах у жовтні цього року, оскільки урядові партії поступаються в опитуваннях.
- У неділю, 12 травня, у Литві відбулися вибори президента. Литовці обирали між вісьмома кандидатами. Попри значний відрив від конкурентів чинного президента Гітанаса Науседи, в країні все ж відбудеться другий тур виборів.
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