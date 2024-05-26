У Литві стартував другий тур президентських виборів: змагаються чинний президент Науседа та прем’єрка Шимоніте

Про це повідомляє LRT.

З 7-ї години ранку відкриті 1895 виборчих дільниць, які будуть працювати до 20:00.

Голосувати можуть понад 2,3 млн громадян, причому в Литві дозволено голосувати на будь-якій дільниці, незалежно від офіційного місця реєстрації.

Після 20:00 почнеться підрахунок голосів, про результати процесу Центральна виборча комісія буде повідомляти на офіційному сайті.

виборці вже висловили свою волю, проголосувавши заздалегідь або вдома. За даними ЦВК, це становить 11,03% від загальної кількості виборців, які мають право голосу.

Голосування вдома почалося ще в п’ятницю. За даними ЦВК, 11,03% від загальної кількості виборців у другому турі президентських виборів проголосувало заздалегідь.

Головними кандидатами на президентську посаду є чинний президент Гітанас Науседа і прем’єр-міністрка Інгріда Шимоніте.

Довідково. Президент Литви керує збройними силами та вищим органом політики оборони та національної безпеки, а також представляє країну на самітах Європейського Союзу та НАТО.

У тандемі з урядом президент визначає зовнішню політику та політику безпеки, може накладати вето на закони та має право голосу в призначенні ключових посадових осіб, таких як судді, головний прокурор, начальник оборони та голова центрального банку.

У 2019 році Науседа виграв другий тур президентських виборів проти Шимоніте, колишньої міністерки фінансів, набравши 66% голосів.

Шимоніте також стикається з важким випробуванням на загальних виборах у жовтні цього року, оскільки урядові партії поступаються в опитуваннях.