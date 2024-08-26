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Навчатимуть інструктори, які отримали знання та досвід в Україні: у Литві відкривається школа пілотів FPV-дронів

Марія Науменко
26 серпня, 2024 понедiлок
11:44
Світ FPV-дрон

У Литві відкривається школа підготовки пілотів безпілотних літальних апаратів, викладати в якій будуть інструктори, які здобули свої знання та досвід в Україні

Зміст

Про це повідомляє LRT.

У школі будуть навчати керування безпілотниками з видом від першої особи (FPV) представників спеціалізованих установ, таких як збройні сили, поліція, Литовський союз стрільців та інші, а також компанії та приватні особи.

Згідно з повідомленням, навчання у цій школі мають розпочатися у вересні цього року у Вільнюсі, а в майбутньому проходитимуть і по всій Литві. 

"У школі працюватимуть інструктори, які здобули свої знання та досвід в Україні. Drone Training School співпрацює з відомим в Україні військовим навчальним закладом "Боривітер", що забезпечить високу якість навчання та актуальність навчальної програми», - йдеться у пресрелізі.

За словами директора школи Гедре Гудоніте, навчальні програми адаптовані до потреб кожної цільової групи.

"Цивільні особи навчатимуться не лише керувати безпілотником, але й конфігурувати його та підбирати відповідні компоненти. Для спеціалізованих, інституційних установ ми запропонуємо програми, адаптовані до сьогоднішніх викликів, на основі досвіду війни в Україні", - зазначив він.

Термін навчання буде залежати від обраної програми та становитиме від 60 до 120 годин. 

Гудоніте додав, що  навчальна програма охоплюватиме широкий спектр теоретичних і практичних знань, включаючи аспекти управління дронами, відеосистеми, радіозв'язок, конфігурацію і збірку дронів.

Крім того, під час навчання використовуватиметься  новітнє обладнання, в тому числі засоби радіоелектронної боротьби, що застосовуються під час реальних бойових дій в Україні. Інструктори школи проходять і продовжуватимуть проходити подальшу підготовку в Україні, що забезпечить відповідність навчання останнім реаліям війни в Україні.

  • 24 серпня прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна планує передати Україні понад 5 тисяч дронів власного виробництва.
Теги:
Україна
Литва
Війна з Росією
Військові новини
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