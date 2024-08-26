Навчатимуть інструктори, які отримали знання та досвід в Україні: у Литві відкривається школа пілотів FPV-дронів
У Литві відкривається школа підготовки пілотів безпілотних літальних апаратів, викладати в якій будуть інструктори, які здобули свої знання та досвід в Україні
Про це повідомляє LRT.
У школі будуть навчати керування безпілотниками з видом від першої особи (FPV) представників спеціалізованих установ, таких як збройні сили, поліція, Литовський союз стрільців та інші, а також компанії та приватні особи.
Згідно з повідомленням, навчання у цій школі мають розпочатися у вересні цього року у Вільнюсі, а в майбутньому проходитимуть і по всій Литві.
"У школі працюватимуть інструктори, які здобули свої знання та досвід в Україні. Drone Training School співпрацює з відомим в Україні військовим навчальним закладом "Боривітер", що забезпечить високу якість навчання та актуальність навчальної програми», - йдеться у пресрелізі.
За словами директора школи Гедре Гудоніте, навчальні програми адаптовані до потреб кожної цільової групи.
"Цивільні особи навчатимуться не лише керувати безпілотником, але й конфігурувати його та підбирати відповідні компоненти. Для спеціалізованих, інституційних установ ми запропонуємо програми, адаптовані до сьогоднішніх викликів, на основі досвіду війни в Україні", - зазначив він.
Термін навчання буде залежати від обраної програми та становитиме від 60 до 120 годин.
Гудоніте додав, що навчальна програма охоплюватиме широкий спектр теоретичних і практичних знань, включаючи аспекти управління дронами, відеосистеми, радіозв'язок, конфігурацію і збірку дронів.
Крім того, під час навчання використовуватиметься новітнє обладнання, в тому числі засоби радіоелектронної боротьби, що застосовуються під час реальних бойових дій в Україні. Інструктори школи проходять і продовжуватимуть проходити подальшу підготовку в Україні, що забезпечить відповідність навчання останнім реаліям війни в Україні.
- 24 серпня прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна планує передати Україні понад 5 тисяч дронів власного виробництва.
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