Литва до кінця осені планує надати Україні понад 5 тис. дронів власного виробництва

Про це вона заявила 24 серпня під час пресконференції у Києві, йдеться на сайті Офісу президента.

За її словами, Литва сподівається передати Україні дрони власного виробництва до кінця осені.

На зустрічі Інгріда Шимоніте також наголосила на важливості перемоги України у війні та розповіла про нещодавній пакет допомоги, який містить 10 систем ППО ближнього радіуса дії, 30 ракет, протидронове та інше спорядження, озброєння й боєприпаси.

"Наш обов’язок - допомогти Україні відновитися, але єдиний справжній спосіб фінансувати ці зусилля - це змусити агресора заплатити. Литва не втомиться повторювати, що всі російські активи, які були заморожені та знерухомлені в межах наших санкцій, мають бути спрямовані до України. Ми повинні продовжувати посилювати санкції проти Росії та її поплічників", - підсумувала Шимоніте.