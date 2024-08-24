Литва до кінця осені планує надати Україні понад 5 тис. дронів власного виробництва
Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна планує передати Україні понад 5 тисяч дронів власного виробництва
Про це вона заявила 24 серпня під час пресконференції у Києві, йдеться на сайті Офісу президента.
За її словами, Литва сподівається передати Україні дрони власного виробництва до кінця осені.
На зустрічі Інгріда Шимоніте також наголосила на важливості перемоги України у війні та розповіла про нещодавній пакет допомоги, який містить 10 систем ППО ближнього радіуса дії, 30 ракет, протидронове та інше спорядження, озброєння й боєприпаси.
"Наш обов’язок - допомогти Україні відновитися, але єдиний справжній спосіб фінансувати ці зусилля - це змусити агресора заплатити. Литва не втомиться повторювати, що всі російські активи, які були заморожені та знерухомлені в межах наших санкцій, мають бути спрямовані до України. Ми повинні продовжувати посилювати санкції проти Росії та її поплічників", - підсумувала Шимоніте.
- У п'ятницю, 23 серпня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги з нагоди Дня Незалежності України.
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