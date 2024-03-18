"Навіть тамтешні військові РФ": генерал Маломуж пояснив, чому контингент у Придністров'ї не прагне воювати проти України
Генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж вважає малоймовірним масштабну атаку на Україну з підконтрольного Росії Придністровʼя
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Сьогодні Росія планує провокативні дії в Придністровʼї. Це їхні методи. Вони вже кілька разів влаштовували перестрілки й різні провокації з безпілотниками. За нашими розвідувальними даними, знищений безпілотником гелікоптер був старий і небоєздатний. Росіяни влаштували провокацію зі знищенням гелікоптера для того, щоб звинуватити в цьому Україну", - зазначив Маломуж.
На думку Маломужа, масштабна війна з Україною нікому не потрібна в Придністровʼї.
"Військовий контингент, який базується на території Придністровʼя, на щось серйозне не здатний і вести бойові дії проти України не буде. Росія їм не допоможе. Що стосується внутрішньої ситуації в Придністровʼї, то варто наголосити, що воювати вони не хочуть. Навіть військові РФ, які там знаходяться. Вони давно адаптувались до тих умов, які є, й організували тіньові бізнеси з Європою. До того ж населення Придністровʼя складається з понад 40% українців, діти яких проживають й навчаються в Україні. Тому ніхто там вести масштабну війну з Україною не хоче", - додав він.
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