Найбільша військова допомога, активи РФ і саміт миру: Зеленський поговорив із прем'єром Британії Сунаком

Про це він написав у телеграм.

Зокрема, прем’єр Британії повідомив Зеленському про виділення найбільшого в історії пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

"Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою", - зазначив президент.

Він висловив подяку Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки.

"А також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях", - додав Зеленський.

Крім того, із Сунаком він обговорив необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділився очікуваннями від майбутнього саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Британії.