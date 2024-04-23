Найбільша військова допомога, активи РФ і саміт миру: Зеленський поговорив із прем'єром Британії Сунаком
У вівторок, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком
Про це він написав у телеграм.
Зокрема, прем’єр Британії повідомив Зеленському про виділення найбільшого в історії пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.
"Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою", - зазначив президент.
Він висловив подяку Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки.
"А також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях", - додав Зеленський.
Крім того, із Сунаком він обговорив необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділився очікуваннями від майбутнього саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Британії.
- Напередодні повідомлялося, що прем’єр Британії 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
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