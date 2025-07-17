Найбільший знайдений на Землі метеорит із Марса продали на аукціоні за $4,3 млн
На аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за 4,3 мільйона доларів продали найбільший знайдений на Землі метеорит із Марса
Про це пише BBC.
Як повідомив аукціонний дім Sotheby’s, метеорит, відомий як NWA 16788, важить 24,5 кг і має майже 38 см у довжину. Його виявили у віддаленому регіоні Нігеру в листопаді 2023 року.
За даними аукціонного дому, він на 70% більший за наступний за розміром уламок марсіанського походження, який будь-коли знаходили на Землі.
"Це найбільший шматок Марса на планеті Земля… Пам'ятайте, що приблизно 70% поверхні Землі вкрито водою. Тож нам неймовірно пощастило, що він приземлився на суші, а не посеред океану", - зазначила віцепрезидентка з науки та природничої історії Sotheby’s Кассандра Гаттон.
Де саме опиниться метеорит після продажу, наразі невідомо – інформацію про покупку залишать конфіденційною.
За інформацією Sotheby’s, після сплати додаткових податків і зборів загальна вартість метеорита сягнула приблизно 5,3 мільйона доларів.
- Раніше повідомляолся, що аукціонний дім Sotheby’s у Нью-Йорку у рамках аукціону, присвяченого природничій історії, виставить на продаж найбільший шматок Марса, знайдений на Землі.
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