Найбільший знайдений на Землі метеорит із Марса продали на аукціоні за $4,3 млн

Про це пише BBC.

Як повідомив аукціонний дім Sotheby’s, метеорит, відомий як NWA 16788, важить 24,5 кг і має майже 38 см у довжину. Його виявили у віддаленому регіоні Нігеру в листопаді 2023 року.

За даними аукціонного дому, він на 70% більший за наступний за розміром уламок марсіанського походження, який будь-коли знаходили на Землі.

A 54-pound Martian meteorite — the largest known piece of Mars ever found on Earth — has landed at #SothebysNewYork.



How did it get here? Find out from @the_lynx_eyed.



The Natural History Live Auction takes place 16 July at 10:00 AM ET. https://t.co/7rZVChTFmY pic.twitter.com/W3zqEbAG1H — Sotheby's (@Sothebys) July 11, 2025

"Це найбільший шматок Марса на планеті Земля… Пам'ятайте, що приблизно 70% поверхні Землі вкрито водою. Тож нам неймовірно пощастило, що він приземлився на суші, а не посеред океану", - зазначила віцепрезидентка з науки та природничої історії Sotheby’s Кассандра Гаттон.

Де саме опиниться метеорит після продажу, наразі невідомо – інформацію про покупку залишать конфіденційною.

За інформацією Sotheby’s, після сплати додаткових податків і зборів загальна вартість метеорита сягнула приблизно 5,3 мільйона доларів.