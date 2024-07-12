Наймасовіша загибель за кілька десятиліть: на узбережжя Шотландії викинулися 77 гринд

Про це повідомляє BBC.

Британська морська служба порятунку водолазів (BDMLR) встановила, що 12 тварин на пляжі Тренесс на острові Сандей були ще живі, коли викинулися з води. Однак було прийнято рішення про їх евтаназію після того, як спроби повернути у воду провалилися.

Група включала самців китів завдовжки до семи метрів, а також самок, дитинчат і молодих особин.

Експерти точно не знають причину викидання на мілину, але, ймовірно, один із китів потрапив у біду, а решта китів спробувала допомогти. Представників громадськості просять триматися подалі від цього району, поки проводяться патологоанатомічні дослідження.

Вважається, що це найбільший випадок викидання на берег у Шотландії принаймні з 1995 року, коли була заснована Шотландська схема викидання морських тварин (SMASS), хоча викидання на берег подібного масштабу спостерігалися в останні роки. Минулого року ціла група з 55 пілотних китів загинула після висадки на берег Льюїса.