Наймасовіша загибель за кілька десятиліть: на узбережжя Шотландії викинулися 77 гринд
На пляж Оркнейських островів Шотландії викинулися і загинули 77 гринд, що стало наймасовішою загибеллю тварин за кілька десятиліть
Про це повідомляє BBC.
Британська морська служба порятунку водолазів (BDMLR) встановила, що 12 тварин на пляжі Тренесс на острові Сандей були ще живі, коли викинулися з води. Однак було прийнято рішення про їх евтаназію після того, як спроби повернути у воду провалилися.
Група включала самців китів завдовжки до семи метрів, а також самок, дитинчат і молодих особин.
Експерти точно не знають причину викидання на мілину, але, ймовірно, один із китів потрапив у біду, а решта китів спробувала допомогти. Представників громадськості просять триматися подалі від цього району, поки проводяться патологоанатомічні дослідження.
Вважається, що це найбільший випадок викидання на берег у Шотландії принаймні з 1995 року, коли була заснована Шотландська схема викидання морських тварин (SMASS), хоча викидання на берег подібного масштабу спостерігалися в останні роки. Минулого року ціла група з 55 пілотних китів загинула після висадки на берег Льюїса.
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