Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Найтемнішу ніч" із Трампом ми вже пройшли: президент США не стане проукраїнським, але й не буде проросійським, - Саакян
Ексклюзив

"Найтемнішу ніч" із Трампом ми вже пройшли: президент США не стане проукраїнським, але й не буде проросійським, - Саакян

Оксана Ліховід
25 вересня, 2025 четвер
17:57
Світ Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"

Президент США Дональд Трамп змінив свій підхід до війни в Україні під впливом як внутрішньополітичного, так і зовнішньополітичного тиску. Водночас, він більше не буде проросійським, однак і не стане проукраїнським

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

"Трамп різко змінив свою позицію. Чому це сталося саме зараз? Через тиск внутрішньої та зовнішньої політики. Внутрішня динаміка вже змушувала його зайняти жорстку позицію - якою б вона не була, адже попереду проміжні вибори до Сенату, а також ціла низка інших проблем. До цього додається й зовнішній фактор: Європа все активніше претендує на статус геополітичного суб'єкта в трикутнику США - Китай - Європа", - зазначив Саакян.

За словами політолога, під тиском цих обставин поле для маневру Трампа звужується, і він змушений уже зараз зайняти певну позицію. Адже попередній підхід, якого він дотримувався, виявився неспроможним. Він постійно загравав із Путіним і зрештою не отримав нічого, окрім ганьби, глузування та навіть відвертих насмішок - як з боку власної команди, так і від лідерів інших країн.

"Чому він ішов на такі кроки? Припускаю, що за цим стояла велика ілюзія: Росія - сильна. Трамп справді уявляв Росію як могутню державу, а Україну, як значно слабшу та залежнішу від США. Він, імовірно, дав Путіну час до кінця літа здійснити літню наступальну кампанію, в якій той обіцяв захопити Донецьку область і досягти вагомих результатів. І тоді Трамп міг розраховувати, що з'явиться в "білому пальті" - рятівником України, коли Путін активно просуватиметься вперед. Не вдалося", - наголосив Саакян.

Співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості також зауважив, що Трамп побачив: Україна здатна триматися без прямої підтримки США за умови допомоги Європи та внутрішньої згуртованості. І Росія виявилась не такою вже й сильною.

"Тому, коли Трамп говорить про "паперового тигра" і каже, що Путін мене підвів - це недалеко від істини. Він справді може озвучувати те, що думає. Адже весь сценарій будувався на хибній, неадекватній оцінці балансу сил у війні. І тепер Трамп справді розвертається.

Але водночас він може захотіти відновити прямий діалог із Росією щодо глобальних питань безпеки, ядерного контролю тощо, виводячи за дужки російсько-українську війну. Адже у своїй заяві він чітко каже, що Європа і НАТО підтримують Україну. Тобто він фактично самоусувається від переговорного процесу, який не спрацював. Іншими словами, він каже: "Я не буду частиною проблеми, але й не стану частиною рішення", - пояснив політолог.

На думку Саакяна, Трамп може дозволити собі ширші маневри щодо можливих домовленостей із Китаєм по війні в Україні.

"І тоді в Україні знову з'являться голоси: як так - тут він заявляє, що треба перемагати Росію, звільняти території, а паралельно зустрічається з Путіним, підписує якісь договори по Арктиці або домовляється з Сі Цзіньпіном про врегулювання війни без участі України, можливо, і без Росії. Імовірно, це все ще попереду, в найближчі місяці", - припустив експерт.

Політолог також додав, що глобально розвороту Трампа на 180 градусів уже не буде - адже це вже не просто його особиста позиція, а результат змін в американській політиці, на які Трамп змушений реагувати.

"Тепер Трамп більш прогнозований. І ми принаймні знаємо, на що можемо розраховувати. "Найтемнішу ніч" із Трампом, думаю, ми вже пройшли. Надалі він, швидше за все, не буде проукраїнським, але вже точно й не буде проросійським", - резюмував Саакян.

  • Прем'єр-міністр Дональд Туск прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про шанси України повернути свої території, назвавши це перекладанням відповідальності за припинення війни на Європу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Європа
російська армія
Війна з Росією
Дональд Трамп
геополітика
США
Військові новини
допомога Україні
Сі Цзиньпін
допомога США Україні
Світ про Україну
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Автор Олексій Їжак
24 вересня, 2025 середа
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
Валерій Залужний
Автор Дар'я Куркіна
24 вересня, 2025 середа
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
Київ
+12.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 48.37
    Продаж 49.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
25 вересня
19:13
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Низька мінімальна заробітна плата свідчить про тіньові схеми на ринку, - ексміністерка соціальної політики України Жолнович
18:55
військовий облік
Чоловіків 25-60 років обліковуватимуть автоматично: уряд спростив постановку та зняття з військового обліку
18:31
Піт Геґсет
Очільник Пентагону Геґсет терміново скликав на нараду сотні генералів без зазначення причин, - WP
18:20
Ексклюзив
Антоніу Гутерреш
Гутеррешу складно буде керувати ООН після промови Трампа, - дипломат Довгополий
18:05
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут, окупанти навмисне не відновлюють електропостачання, - Енергоатом
18:00
OPINION
Тільки Китай має важелі впливу, щоб підштовхнути Путіна до припинення війни в Україні
17:47
Марк Рютте
Рютте висловив згоду з Трампом щодо необхідності збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір НАТО
17:22
Дональд Туск
Туск звинуватив Трампа у перекладанні відповідальності на Європу після слів президента США про здатність України повернути території
17:12
F-16
США підіймали чотири F-16 через російські літаки біля Аляски
16:58
Оприлюднили довгі списки Книги року BBC-2025, серед номінантів - Наталка Діденко
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 80 боїв, українські захисник відбили 28 російських атак на Покровському напрямку
16:34
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індія просить США дозволити імпорт іранської нафти, щоб обмежити торгівлю з Росією, - Bloomberg
16:33
рублі
Такі рішення означають, що в них є серйозні проблеми: економіст про анонсоване у Росії підвищення ПДВ
16:20
Ексклюзив
МВФ
"Це війна на виснаження і потреби зовсім інші", – експерт про те, чому розпочались переговори про нову програму МВФ, якщо чинна розрахована до 2027
16:13
Оновлено
У Чернігові пролунали вибухи: під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури
16:12
Ніколя Саркозі
Експрезидента Франції Саркозі засудили до 5 років тюрми у справі про фінансування його виборчої кампанії урядом Каддафі
16:03
OPINION
The Economist робить висновки про рівень української влади
15:44
Анонс
Український Жіночий Конгрес
Сміливість бути собою: у Києві в жовтні пройде Український Жіночий Конгрес
15:29
Юлія Свириденко
Кабмін працює над захистом основних доріг-артерій антидроновими сітками
15:24
Партнерський матеріал
Екохутро
Мода в гармонії з природою: обирайте екологічне хутро
15:03
Огляд
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
14:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Китайські експерти з дронів працювали з російським виробником зброї, що перебуває під санкціями, - Reuters
14:00
OPINION
Вибори у Молдові і російська стратегія
13:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося, через обстріли РФ у двох областях є знеструмлення: стан енергосистеми 25 вересня
13:30
Ексклюзив
Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
13:29
Аналітика
ЗСУ, зброя
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
13:28
Ексклюзив
Михайло Подоляк
Це питання не тільки України, - Подоляк про транспортування російської нафти "Дружбою"
13:19
Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"
13:17
Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"
13:04
Володимир Зеленський
Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський
12:36
заморозки
Ймовірні заморозки на ґрунті: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні
12:35
Інтерв’ю
Пятрас Ауштрявічюс
Ауштрявічюс: "Словаччина й Угорщина платять мільярди Росії – і ці гроші йдуть на війну"
12:32
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
12:23
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко
12:02
OPINION
Російські дрони над Європою: не маємо права хизуватись
11:47
НАБУ
У НАБУ заявили про обшуки в колишніх детективів, що нині є посадовцями Укрзалізниці. СБУ відреагувала
11:44
патріарх Кирил
У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV