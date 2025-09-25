"Найтемнішу ніч" із Трампом ми вже пройшли: президент США не стане проукраїнським, але й не буде проросійським, - Саакян

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

"Трамп різко змінив свою позицію. Чому це сталося саме зараз? Через тиск внутрішньої та зовнішньої політики. Внутрішня динаміка вже змушувала його зайняти жорстку позицію - якою б вона не була, адже попереду проміжні вибори до Сенату, а також ціла низка інших проблем. До цього додається й зовнішній фактор: Європа все активніше претендує на статус геополітичного суб'єкта в трикутнику США - Китай - Європа", - зазначив Саакян.

За словами політолога, під тиском цих обставин поле для маневру Трампа звужується, і він змушений уже зараз зайняти певну позицію. Адже попередній підхід, якого він дотримувався, виявився неспроможним. Він постійно загравав із Путіним і зрештою не отримав нічого, окрім ганьби, глузування та навіть відвертих насмішок - як з боку власної команди, так і від лідерів інших країн.

"Чому він ішов на такі кроки? Припускаю, що за цим стояла велика ілюзія: Росія - сильна. Трамп справді уявляв Росію як могутню державу, а Україну, як значно слабшу та залежнішу від США. Він, імовірно, дав Путіну час до кінця літа здійснити літню наступальну кампанію, в якій той обіцяв захопити Донецьку область і досягти вагомих результатів. І тоді Трамп міг розраховувати, що з'явиться в "білому пальті" - рятівником України, коли Путін активно просуватиметься вперед. Не вдалося", - наголосив Саакян.

Співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості також зауважив, що Трамп побачив: Україна здатна триматися без прямої підтримки США за умови допомоги Європи та внутрішньої згуртованості. І Росія виявилась не такою вже й сильною.

"Тому, коли Трамп говорить про "паперового тигра" і каже, що Путін мене підвів - це недалеко від істини. Він справді може озвучувати те, що думає. Адже весь сценарій будувався на хибній, неадекватній оцінці балансу сил у війні. І тепер Трамп справді розвертається.

Але водночас він може захотіти відновити прямий діалог із Росією щодо глобальних питань безпеки, ядерного контролю тощо, виводячи за дужки російсько-українську війну. Адже у своїй заяві він чітко каже, що Європа і НАТО підтримують Україну. Тобто він фактично самоусувається від переговорного процесу, який не спрацював. Іншими словами, він каже: "Я не буду частиною проблеми, але й не стану частиною рішення", - пояснив політолог.

На думку Саакяна, Трамп може дозволити собі ширші маневри щодо можливих домовленостей із Китаєм по війні в Україні.

"І тоді в Україні знову з'являться голоси: як так - тут він заявляє, що треба перемагати Росію, звільняти території, а паралельно зустрічається з Путіним, підписує якісь договори по Арктиці або домовляється з Сі Цзіньпіном про врегулювання війни без участі України, можливо, і без Росії. Імовірно, це все ще попереду, в найближчі місяці", - припустив експерт.

Політолог також додав, що глобально розвороту Трампа на 180 градусів уже не буде - адже це вже не просто його особиста позиція, а результат змін в американській політиці, на які Трамп змушений реагувати.

"Тепер Трамп більш прогнозований. І ми принаймні знаємо, на що можемо розраховувати. "Найтемнішу ніч" із Трампом, думаю, ми вже пройшли. Надалі він, швидше за все, не буде проукраїнським, але вже точно й не буде проросійським", - резюмував Саакян.