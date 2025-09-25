Туск звинуватив Трампа у перекладанні відповідальності на Європу після слів президента США про здатність України повернути території

Про це він написав у Х.

Зокрема, слова Трампа Туск охарактеризував "несподіваним оптимізмом" та "ілюзіями".

"Президент Трамп заявив, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, може повернути собі всю свою територію. За цим несподіваним оптимізмом ховається намір зменшити залучення США та перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу. Краще правда, ніж ілюзії", – написав польський премʼєр.

Читайте також: Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо