Туск звинуватив Трампа у перекладанні відповідальності на Європу після слів президента США про здатність України повернути території
Премʼєр-міністр Дональд Туск прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про шанси України повернути свої території, назвавши це перекладанням відповідальності за припинення війни на Європу
Про це він написав у Х.
Зокрема, слова Трампа Туск охарактеризував "несподіваним оптимізмом" та "ілюзіями".
"Президент Трамп заявив, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, може повернути собі всю свою територію. За цим несподіваним оптимізмом ховається намір зменшити залучення США та перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу. Краще правда, ніж ілюзії", – написав польський премʼєр.
Читайте також: Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку 23 вересня заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
- Володимир Зеленський відреагував на заяву американського лідера Дональда Трампа, що Україна здатна за підтримки ЄС повернути свої території.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.69
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.05
- Актуальне
- Важливе