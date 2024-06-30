Не бачили небезпек такого рівня 10 років: кілька військових баз США у Європі у стані підвищеної готовності через терористичну загрозу

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що, за словами офіційних осіб, бази, включно з гарнізоном армії США в Штутгарті в Німеччині, де знаходиться штаб-квартира Європейського командування Сполучених Штатів, у неділю, 30 червня, підвищили рівень тривоги до стану захисту "Чарлі".

Цей статус "застосовується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал чи об’єкти", повідомляють в армія США.

Один із американських чиновників, який дислокується на базі в Європі, розповів, що вони не бачили такого рівня загрози «принаймні 10 років», і сказав, що зазвичай це означає, що військові отримали "активну надійну загрозу".

Речник Європейського командування сил США капітан Ден Дей розповів, що командування "постійно оцінює низку факторів, які впливають на безпеку військового співтовариства США за кордоном. У рамках цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших співробітників. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо вдаватися до конкретних заходів, але залишаємось пильними".

"USEUCOM (Європейське командування сил США, - ред.) постійно стежить за безпековим середовищем, щоб переконатися, що його персонал поінформований і має найкраще становище, щоб забезпечити безпеку своїх осіб, сімей та близьких. Як завжди, USEUCOM рекомендує персоналу залишатися пильним у будь-який час", - додав Ден Дей.

Які розвідувальні дані спровокували посилення безпеки, лишається невідомим, але зазначається, що європейська влада попередила про потенційну загрозу тероризму на континенті, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час поточного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.