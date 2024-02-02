"Не братимемо участь": прем'єр Румунії відреагував на заяву глави Генштабу про підготовку до війни з РФ
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заперечив слова очільника Генштабу Георгіци Влада щодо підготовки до війни з Росією
Про це пише Euractiv.
"Зберігаймо спокій, Румунія не вступатиме у війну", - сказав Чолаку.
Очільник Генштабу Румунії висловив занепокоєння щодо потенційної ескалації політики президента Росії Володимира Путіна, виділяючи Молдову як ймовірну ціль.
- Очільник генштабу Румунії Влад Георгіце вважає, що країни Європи мають хвилюватись і вживати заходів для підготовки до можливої агресії Путіна.
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