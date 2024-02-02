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Війна з Росією: хроніка
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"Не братимемо участь": прем'єр Румунії відреагував на заяву глави Генштабу про підготовку до війни з РФ

2 лютого, 2024 п'ятниця
09:46
Світ Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заперечив слова очільника Генштабу Георгіци Влада щодо підготовки до війни з Росією

Про це пише Euractiv.

"Зберігаймо спокій, Румунія не вступатиме у війну", - сказав Чолаку.

Очільник Генштабу Румунії висловив занепокоєння щодо потенційної ескалації політики президента Росії Володимира Путіна, виділяючи Молдову як ймовірну ціль.

  • Очільник генштабу Румунії Влад Георгіце вважає, що країни Європи мають хвилюватись і вживати заходів для підготовки до можливої агресії Путіна.
Теги:
Росія
Румунія
російська армія
Війна з Росією
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