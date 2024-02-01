Після України наступна ціль РФ - Молдова, будуть проблеми на Балканах, - очільник генштабу Румунії

Про це повідомляє Europa Liberă.

"Якщо Росія переможе в Україні, то головною мішенню стане Молдова. Ми станемо свідками напруженості на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди", - заявив глава румунського генштабу.

Він зазначив, що стурбований поточною ситуацією з безпекою в регіоні та звернув увагу на те, що парламент досі не проголосував за пропозиції Міноборони щодо підготовки населення до оборони.

"Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватися, і ми повинні вжити відповідних заходів, щоб бути готовими", - сказав генерал.

Начальник генштабу оборони переконаний, що для того, аби виконувати свій обов’язок, армія має змінити законодавство, зокрема, щоб мати можливість збивати безпілотники чи інші типи снарядів і ракет, які може запускати Росія.

Крім того, військова промисловість Румунії навіть зараз не виробляє боєприпаси натівського калібру. У випадку термінових потреб поточне озброєння румунської армії дозволяє використовувати лише боєприпаси радянського типу, тоді як західні союзники можуть постачати лише боєприпаси типу НАТО.