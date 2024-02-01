Після України наступна ціль РФ - Молдова, будуть проблеми на Балканах, - очільник генштабу Румунії
Очільники генштабу Румунії Влад Георгіце вважає, що країни Європи мають хвилюватися і вживати заходів для підготовки до можливої агресії Путіна
Про це повідомляє Europa Liberă.
"Якщо Росія переможе в Україні, то головною мішенню стане Молдова. Ми станемо свідками напруженості на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди", - заявив глава румунського генштабу.
Він зазначив, що стурбований поточною ситуацією з безпекою в регіоні та звернув увагу на те, що парламент досі не проголосував за пропозиції Міноборони щодо підготовки населення до оборони.
"Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватися, і ми повинні вжити відповідних заходів, щоб бути готовими", - сказав генерал.
Начальник генштабу оборони переконаний, що для того, аби виконувати свій обов’язок, армія має змінити законодавство, зокрема, щоб мати можливість збивати безпілотники чи інші типи снарядів і ракет, які може запускати Росія.
Крім того, військова промисловість Румунії навіть зараз не виробляє боєприпаси натівського калібру. У випадку термінових потреб поточне озброєння румунської армії дозволяє використовувати лише боєприпаси радянського типу, тоді як західні союзники можуть постачати лише боєприпаси типу НАТО.
- 20 грудня стало відомо, що Румунія досягла прогресу у випробуванні першої в історії країни ракетної системи Patriot американського виробництва, яке збройні сили країни здійснюють разом з інструкторами армії США.
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