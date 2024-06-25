"Не дуже оригінально": у Єврокомісії відреагували на гасло Угорщини для головування в ЄС, подібне до слів Трампа
Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова назвала гасло Угорщини для головування в Раді ЄС, що перегукується із фразою екслідера США Дональда Трампа, "не дуже оригінальним"
Про це пише Politico.
Будапешт головуватиме в Раді ЄС у другому півріччі 2024 року. На цей час країна обрала гасло: "Зробимо Європу великою знову". Воно нагадує слова колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа, сказані під час першого балотування на посаду президента США в 2016 році: "Зробимо Америку великою знову".
"Ну, це не дуже оригінально, чи не так?" – прокоментувала Юрова таке рішення Угорщини, сміючись.
Видання зазначає, що віцепрезидентка Єврокомісії сказала це перед Радою ЄС із загальних питань, де темою обговорення стало нехтування Будапештом цінностями спільноти. Юрова акцентувала, що комісія має "зауваження" стосовно свободи преси та верховенства права в Угорщині.
За її словами, головування в європейській Раді має стати шансом для Будапешта "показати, що він може служити і виконувати завдання як чесний брокер, що є роллю головуючого".
"Я просто очікую, що станеться щось, що покаже професіоналізм, і я сподіваюся на нейтральну і професійну роботу", – додала Юрова.
- 18 червня Угорщина визначилась із гаслом на час свого головування в Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2024 року - "Зробимо Європу великою знову". Ці слова перегукуються з фразою колишнього президента США Дональда Трампа - "Зробимо Америку великою знову".
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