Не має права виробляти без замовлень: виробник Taurus критикує німецький уряд за затримку в укладанні оборонних контрактів

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

"Ми можемо робити це набагато краще і швидше тут, у Німеччині", - заявив керівник німецької дочірньої компанії Томас Готтшильд.

Він наголосив, що ракети Taurus більше не виробляються, оскільки оборонна промисловість не має права виробляти без замовлень на складі.

"Це виклик для нашої промисловості, коли виробництво переривається, як у випадку з Taurus, - заявив менеджер. - Це відбувається тому, що наші постачальники, які часто є малими та середніми компаніями, зупиняють виробництво в таких випадках".

Як пояснили у виданні, для отримання нових замовлень постачальники спочатку повинні реорганізуватися і забезпечити себе сировиною, яка, як у випадку з вибуховою речовиною, має високий світовий попит.

Однак, попри це, канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі відкидає постачання Taurus в Україну.

"Оборонна промисловість потребує базового завантаження виробництва, - наголосив Готтшильд. - Цього достатньо для того, щоб мати сенс підтримувати ланцюги поставок, оновлювати випробувальне обладнання і зберігати кваліфікацію працівників".

У виданні пояснили, що постачання Німеччиною ракет Taurus в Україну є суто політичним рішенням, оскільки з дальністю польоту понад 500 км ці рекети мають "великий ефект протистояння".