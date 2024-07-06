"Не можна допустити Мінська-3": Столтенберг про переговори з РФ про мир

Про це Столтенберг сказав на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні, передає Європейська правда.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи вистачить рішучості лідерам НАТО протистояти тиску щодо підштовхування України до мирних переговорів на умовах РФ, тобто з відмовою від окупованих територій та від вступу в Альянс, як передумовою для припинення вогню, генсек підкреслив, що лідери НАТО "рішучі й сильні, і це буде чітко виражено на саміті НАТО". Він очікує, що на саміті в Вашингтоні буде оголошено про потужний пакет допомоги для України, який міститиме як тренування військових, так і фінансові зобов'язання. Також, ймовірно, будуть додаткові оголошення про збільшення військової підтримки та можуть бути підписані двосторонні угоди про безпеку.

Столтенберг наголосив, що право вирішувати прийнятні умови для мирних перемовин залишається за Україною, тому що це суверенна і незалежна держава.

."Що ми маємо зробити як члени НАТО, так це допомогти Україні зміцнити свої позиції, тому що ми знаємо, що існує дуже сильний зв'язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і ситуацією на полі бою", - вказав він.

На думку генсека НАТО наразі немає жодних ознак того, що очільник Кремля Путін готовий до мирних переговорів. Він нагадав, що вторгнення РФ в Україну почалося з анексії Криму у 2014 році.

"Згодом через кілька місяців (росіяни, - ред.) зайшли на східний Донбас, домовилися про припинення вогню у вигляді Мінських угод, порушили їх, пересунули лінію фронту ще далі на захід, домовилися про Мінськ-2, почекали сім років, а потім розпочали повномасштабний наступ та захопили ще більше (території, -ред.). Ми не можемо допустити Мінська-3", – наголосив він.