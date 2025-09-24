"Не виключаю, що його просто перемкнуло": дипломат Шамшур про заяву Трампа, що Україна поверне свої території

Таку думку висловив дипломат, колишній Посол України в США та Франції Олег Шамшур в етері Еспресо.

"По-перше, це типовий Трамп. Я не виключаю, що його просто перемкнуло. І він вирішив таким чином показати, може, посилити вираз свого невдоволення Путіним і надіслати йому відповідний привіт, щоб Путін не забував, хто в лавці є господарем. Це саме Трамп. По-друге, якщо подивитись на ситуацію, на те, що сказав Трамп, на те, що він написав от в даний момент, в режимі реального часу, то безумовно це важливо, це приємно, це приємно і важливо для нас перш за все. Але разом з тим важливо, щоб це було сталим, така думка була сталою і така поведінка, такий підхід до війни з Росією України, з одного боку. З іншого боку, важливо, щоб це було підкріплено, якщо це дійсно якісь зміни не тільки риторики, а і зміни в голові, зміни сприйняття конкретними діями. І дії ці є цілком зрозумілими. Це і продовження надання Україні за європейські гроші озброєння", - сказав він.

Крім того важливим є застосування санкцій. При чому не стільки проти Росії, скільки мова про вторинні санкції. А це поки що залишається в повітрі, зазначив Олег Шамшур.

"І показово, що дійсно з боку Кремля є неприємна для Трампа риторика, але разом з тим я трактую цю реакцію також і так, що, в принципі, в Кремлі не дуже цим занепокоєні. Тобто, вони вважають, що можуть продовжувати свою поведінку агресивну, здійснювати агресію проти України, провокувати країни НАТО, і вони розраховують на те, що слова Трампа так і залишаться словами. Ну, хто правий? Ті, хто вважає, що хто є ознаки зміни поведінки і підходу, чи ті, хто вважає це просто, в принципі я також вважаю, що це здебільшого зараз емоційні гойдалки і треба ще побачити, чим це закінчиться. Тому що через пару днів можуть дійсно бути якісь поправки, інше. Ну, покаже час. Поки що, я думаю, зарано пробувати зробити якісь, ну, бодай приблизно остаточні висновки", - зауважив дипломат.