Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Не виключаю, що його просто перемкнуло": дипломат Шамшур про заяву Трампа, що Україна поверне свої території
Ексклюзив

"Не виключаю, що його просто перемкнуло": дипломат Шамшур про заяву Трампа, що Україна поверне свої території

Марина Клюєва
24 вересня, 2025 середа
21:25
Світ Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді

Важливо, щоб думка Трампа про те, що Україна поверне свої території, була сталою

Зміст

Таку думку висловив дипломат, колишній Посол України в США та Франції Олег Шамшур в етері Еспресо. 

"По-перше, це типовий Трамп. Я не виключаю, що його просто перемкнуло. І він вирішив таким чином показати, може, посилити вираз свого невдоволення Путіним і надіслати йому відповідний привіт, щоб Путін не забував, хто в лавці є господарем. Це саме Трамп. По-друге, якщо подивитись на ситуацію, на те, що сказав Трамп, на те, що він написав от в даний момент, в режимі реального часу, то безумовно це важливо, це приємно, це приємно і важливо для нас перш за все. Але разом з тим важливо, щоб це було сталим, така думка була сталою і така поведінка, такий підхід до війни з Росією України, з одного боку. З іншого боку, важливо, щоб це було підкріплено, якщо це дійсно якісь зміни не тільки риторики, а і зміни в голові, зміни сприйняття конкретними діями. І дії ці є цілком зрозумілими. Це і продовження надання Україні за європейські гроші озброєння", - сказав він.

Крім того важливим є застосування санкцій. При чому не стільки проти Росії, скільки мова про вторинні санкції. А це поки що залишається в повітрі, зазначив Олег Шамшур. 

"І показово, що дійсно з боку Кремля є неприємна для Трампа риторика, але разом з тим я трактую цю реакцію також і так, що, в принципі, в Кремлі не дуже цим занепокоєні. Тобто, вони вважають, що можуть продовжувати свою поведінку агресивну, здійснювати агресію проти України, провокувати країни НАТО, і вони розраховують на те, що слова Трампа так і залишаться словами. Ну, хто правий? Ті, хто вважає, що хто є ознаки зміни поведінки і підходу, чи ті, хто вважає це просто, в принципі я також вважаю, що це здебільшого зараз емоційні гойдалки і треба ще побачити, чим це закінчиться. Тому що через пару днів можуть дійсно бути якісь поправки, інше. Ну, покаже час. Поки що, я думаю, зарано пробувати зробити якісь, ну, бодай приблизно остаточні висновки", - зауважив дипломат.

  • 23 вересня президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Читайте також:
Україна Польща
Автор Адріана Муллаянова
23 вересня, 2025 вiвторок
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
онячне затемнення
Автор Адріана Муллаянова
21 вересня, 2025 неділя
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
Сергій Лавров
Автор Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 48.47
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
24 вересня
21:34
танкер нафта
Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg
20:58
Журналістка Вікторія Рощина загинула у СІЗО міста Кізел Пермського краю РФ, - розслідування
20:28
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
20:25
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:20
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
На позицію Трампа дуже легко повпливати, - експерт-міжнародник
20:13
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль провів розмову з Домбровскісом: обговорили ініціативу SAFE та конфіскацію заморожених активів РФ
20:00
OPINION
"Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?
19:36
Ексклюзив
Літієва руда
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
19:33
Пісня "Врубай" принесла Парфенюку майже 100 тис. євро та 136 млн прослуховувань, - Forbes
19:32
Рафаель Маріано Гроссі
Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН і прагне підтримки Трампа, - Bloomberg
19:20
Аналітика
Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо
19:15
Болгарія
Болгарія відмовиться від транзиту російського газу у 2026 році, - прем’єр Желязков
18:40
Інтерв’ю
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Я хочу, щоб наші діти не отримали її у спадок": медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська про війну і захист України
18:25
окупанти, оркі, російські солдати
На Донеччині окупанти розстріляли родину, а дитину використали як живий щит для штурму
18:18
За 3 роки програми кредитів "єОселя" 20 тис. українських сімей придбали власне житло
18:15
студент, студенти, бакалавр
У Дії з'явилися освітні гранти для студентів-контрактників
18:03
OPINION
Дрони над Скандинавією: як Росія випробує межі терпіння НАТО і чим відповість Альянс
18:01
Ексклюзив
Володимир Горбач
Китай може розіграти у переговорах з США питання війни в Україні, - політаналітик Горбач
18:01
Інтерв’ю
Андрій Бродський
Наша безпека – у зацікавленості великих світових гравців у прибутках в Україні: Андрій Бродський про співпрацю зі США у рамках Інвестфонду відбудови
17:50
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Літак міністерки оборони Іспанії зазнав GPS-атаки поблизу російського Калінінграда
17:48
Зеленський в ООН
Зеленський: Україна має дрони, що можуть летіти на 2000-3000 км
17:42
PR
Криптошкола
Криптоосвіта: як навчають цивільних та військових у найбільшій криптошколі в Україні
17:22
Володимир Зеленський
"Путін хоче розширювати цю війну на інші країни": Зеленський на Генасамблеї ООН закликав створити нову безпекову архітектуру
17:13
Зеленський в ООН
"Не міжнародне право, а саме зброя вирішує, хто виживає": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
17:02
Партнерський матеріал
Артеріум. Стажування студентів
Від хімії в школах до стажування студентів: як “Артеріум” готує кадри та працює з молоддю
16:59
Мохсен Пакнеджад
Іран заявив, що продовжить продавати нафту Китаю навіть у разі запровадження санкцій ООН
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:17
Оновлено
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
Генштаб підтвердив удар безпілотників по НПЗ в Башкортостані за 1400 км від України
16:13
Від початку доби на фронті відбулося 78 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
16:04
OPINION
Цивільний кодекс застарів і суттєво відстає від Закону "Про медіа"
16:00
Ексклюзив
Європейський парламент
Україна має стати співархітектором рішень і політик ЄС: Іонова про відкриття офісу Європарламенту в Києві
15:57
вибух, ракетна атака
РФ вдарила двома "Іскандерами" по навчальному центру Сухопутних військ
15:54
Клаудія Кардинале
На 88 році життя померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале
15:49
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Токаєв висловив готовність надати майданчик для переговорів між Зеленським та Путіним
15:40
Ексклюзив
Україна ЄС
Ми не маємо ставити собі шлагбаум: керівник напряму інтеграції з ЄС EasyBusiness Нагорняк про темп реформ і позицію Угорщини
15:05
заморозки
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
14:48
Володимир Зеленський
Зеленський назвав умовами проведення виборів в Україні припинення вогню та гарантії безпеки
14:00
OPINION
Виступ Трампа в ООН: Боже, бережи Америку
14:00
Джиммі Кіммел
Джиммі Кіммел після повернення на ТБ звинуватив Трампа у спекуляціях на вбивстві Чарлі Кірка
13:55
Дмитро Пєсков
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV