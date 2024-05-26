"Необхідно інвестувати в оборону": фон дер Ляєн закликала ЄС готуватися до війни з Росією

Про це повідомляє DW.

"Той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати", - наголосила вона.

На її думку, для Європи важливо не лише підтримувати Україну, а й одночасного зміцнювати власну обороноздатність

"Якщо ми повинні зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону", - зазначила вона.

Окремо президентка Єврокомісії засудила "гібридні атаки" Росії, зокрема нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією та використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС.

Також фон дер Ляєн поділилась своїм баченням ефективного зміцнення обороноздатності Євросоюзу, додавши, що це, зокрема, матиме позитивний влив на європейську економіку.

"Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися хороші робочі місця тут, у Європі", - пояснила вона.

Президентка ЄК наголосила, що фінансування заходів зі зміцнення обороноздатності має здійснюватися з використанням бюджетних коштів, що надходять завдяки внескам країн-членів ЄС.