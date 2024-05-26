"Необхідно інвестувати в оборону": фон дер Ляєн закликала ЄС готуватися до війни з Росією
У неділю, 26 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС готуватися до можливої війни з Росією й інвестувати кошти у виробництво зброї
Про це повідомляє DW.
"Той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати", - наголосила вона.
На її думку, для Європи важливо не лише підтримувати Україну, а й одночасного зміцнювати власну обороноздатність
"Якщо ми повинні зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону", - зазначила вона.
Окремо президентка Єврокомісії засудила "гібридні атаки" Росії, зокрема нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією та використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС.
Також фон дер Ляєн поділилась своїм баченням ефективного зміцнення обороноздатності Євросоюзу, додавши, що це, зокрема, матиме позитивний влив на європейську економіку.
"Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися хороші робочі місця тут, у Європі", - пояснила вона.
Президентка ЄК наголосила, що фінансування заходів зі зміцнення обороноздатності має здійснюватися з використанням бюджетних коштів, що надходять завдяки внескам країн-членів ЄС.
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У п'ятницю, 19 квітня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС допоможе Фінляндії захистити свій східний кордон від спроб Росії "використати мігрантів" для дестабілізації ситуації в країні.
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