У відповідь на підтримку України, - фон дер Ляєн заявила, що РФ провокує міграційну кризу у Фінляндії
У п'ятницю, 19 квітня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС допоможе Фінляндії захистити свій східний кордон від спроб Росії "використати мігрантів" для дестабілізації ситуації в країні
Про це повідомляє Reuters.
"Ми всі знаємо, як Путін і його союзники використовують мігрантів, щоб перевірити нашу оборону і спробувати дестабілізувати нас. Зараз Путін зосередився на Фінляндії", - заявила вона.
На її думку, Росія провокує міграційну кризу у Фінляндії у відповідь на її підтримку України.
"Це, без сумніву, відповідь на вашу тверду підтримку України та ваш вступ до НАТО", - додала президентка Єврокомісії.
Як зазначили у виданні, фінський уряд планує запровадити надзвичайне законодавство, яке дозволить прикордонникам блокувати мігрантів і відправляти їх назад до Росії без розгляду їхніх прохань про надання притулку, якщо РФ дозволить їм почати перетинати кордон через величезні ліси, що охоплюють 1340-кілометровий кордон.
"Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи ЄС", - заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
Натомість фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС надасть Фінляндії 245 мільйонів доларів і оперативну допомогу від прикордонного агентства блоку Frontex для розв'язання цієї проблеми, направивши до Фінляндії прикордонників і обладнання для спостереження.
Вона сказала, що Комісія також працює з країнами походження мігрантів, щоб протидіяти цій проблемі.
"Ми бачимо, що держава (Росія - ред.) використовує бідних людей для тиску на іншу державу, тому це явне питання безпеки", - підкреслила вона.
За її словами, заходи, що вживаються для боротьби з мігрантами з Росії, повинні забезпечувати баланс між захистом безпеки кордонів і міжнародними зобов'язаннями.
Ситуація на російсько-фінському кордоні
18 листопада 2023 року Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.
22 листопада 2023 року Фінляндія оголосила, що закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі. Тоді Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Вже 27 листопада 2023 року він заявив, що якщо потік біженців з Росії триватиме, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.
28 листопада 2023 року уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку, а 2 грудня 2023 року Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.
8 грудня 2023 року прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією. Згодом прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. Того ж дня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією.
11 січня у Фінляндії заявили, що і надалі збираються залишати пункти пропуску на кордоні з Росією закритими. Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує запровадити посилені процедури перетину кордону, зокрема посилений розгляд заяв шукачів притулку, які прибули в країну поблизу кордону.
Уряд Фінляндії у четвер, 4 квітня, вирішив залишити закритими пункти пропуску на кордоні з Росією: дія закриття фінсько-російського кордону мала завершитись 15 квітня.
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