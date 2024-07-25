Неподалік столиці Філіппін затонув танкер: стався витік мазуту

Про це повідомляє BBC News.

Танкер MT Terra Nova, який ходить під прапором Філіппін, затонув неподалік столиці країни Маніли. Вдалося врятувати 16 членів екіпажу танкераі, один вважається зниклим безвісти, заявив

За словами міністра транспорту Філіппін Хайме Баутиста, стався витік пального, але сильний вітер та високі хвилі заважали почати ліквідацію наслідків. Пляма розтягнулась на кілька кілометрів.

"На працюємо наввпередки із часом і намагаємось зробити усе можливе, аби негайно локалізувати його та зупинити витік палива", - заявив на брифінгу представник берегової охорони Філіппін Армандо Балило.

Він зазначив, що у разі, раптом із танкера витече все паливо, це стане найбільшим витоком в історії Філіппін.

"Існує велика небезпека того, что Маніла постраждає, навіть берегова лінія Маніли, якщо станеться витік палива, тому що воно знаходиться у межах Манільської бухти", - сказав Балило.