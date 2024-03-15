Нетаньягу назвав нову версію угоди про перемир'я з ХАМАС "заснованою на нереальних вимогах"
14 березня офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу відкинув нову пропозицію про перемир’я в Газі, бо вона "базується на нереалістичних вимогах"
Про це повідомляє Reuters.
Офіс Нетаньяху заявив, що нова пропозиція про перемир’я в Газі, представлена посередникам у четвер ісламістським угрупованням ХАМАС, усе ще базується на "нереалістичних вимогах".
У заяві йдеться, що оновлення з цього питання буде представлено військовому кабінету та розширеному кабінету безпеки в п’ятницю, 15 березня.
- Представник бойовиків ХАМАСу заявив у вівторок, 12 березня, що групування погодилося на американську пропозицію щодо припинення вогню в Газі.
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