Нетаньягу назвав нову версію угоди про перемир'я з ХАМАС "заснованою на нереальних вимогах"

Про це повідомляє Reuters.

Офіс Нетаньяху заявив, що нова пропозиція про перемир’я в Газі, представлена ​​посередникам у четвер ісламістським угрупованням ХАМАС, усе ще базується на "нереалістичних вимогах".

У заяві йдеться, що оновлення з цього питання буде представлено військовому кабінету та розширеному кабінету безпеки в п’ятницю, 15 березня.