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Головна Світ Нетаньягу: ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу зброю РФ на базах "Хезболли"

Нетаньягу: ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу зброю РФ на базах "Хезболли"

Катерина Єсікова
17 жовтня, 2024 четвер
07:05
Світ На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські військові знайшли на базах бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану найсучаснішу російську зброю

Зміст

Про це прем'єр заявив в інтерв'ю Le Figaro, передає РБК-Україна.

За його словами, згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", - сказав Нетаньягу.

Він додав, що єдина мета Ізраїлю - дозволити своїм громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці. 

  • 9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.

Теги:
Росія
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Війна в Ізраїлі
Хезболла
Беньямін Нетаньягу
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