Нетаньягу: ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу зброю РФ на базах "Хезболли"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські військові знайшли на базах бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану найсучаснішу російську зброю
Про це прем'єр заявив в інтерв'ю Le Figaro, передає РБК-Україна.
За його словами, згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.
"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", - сказав Нетаньягу.
Він додав, що єдина мета Ізраїлю - дозволити своїм громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці.
9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.
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