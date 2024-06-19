Нетаньягу звинуватив США у затягуванні поставок зброї Ізраїлю, у Вашингтоні відреагували
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у вівторок, 18 червня, розкритикував владу США за затримку у постачанні озброєння його країні та заявив, що це уповільнює наступ ЦАХАЛу на місто Рафах на півдні Гази
Про це пише Associated Press.
Зазначається, що Нетаньягу в одному з відео англійською мовою розкритикував президента США Джо Байдена за "вузькі місця" в передачі озброєнь.
"Неможливо уявити, що впродовж останніх кількох місяців адміністрація утримувала зброю і боєприпаси для Ізраїлю. Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу набагато швидше", - сказав ізраїльський прем'єр.
Нетаньягу також заявив, що під час нещодавнього візиту до Ізраїлю, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що цілодобово працює над усуненням затримок. Водночас у вівторок Блінкен заявив, що єдина пауза була пов'язана з важкими бомбами, які були доставлені ізраїльтянам у травні.
"Ми, як ви знаєте, продовжуємо перевіряти одну партію, про яку говорив президент Байден, щодо 2000-фунтових бомб через наші побоювання з приводу їх використання в густонаселеному районі, такому як Рафах. Це питання залишається на розгляді, але все інше відбувається у звичайному режимі", - сказав Блінкен під час пресконференції у держдепартаменті.
Проте Нетаньягу не уточнив, яке саме озброєння затримується, а ізраїльські військові відмовилися надати AP коментар.
Коментуючи заяву Нетаньяху у вівторок, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що вони "взагалі не знають, про що він говорить". За її словами, США ведуть "конструктивні дискусії" з Ізраїлем щодо призупиненого постачання важких бомб і що це єдина поставка, яка затримується.
- Нещодавно німецька газета Bild з посиланням на власні джерела написала, що у найближчій перспективі США планують відновити постачання озброєння Ізраїлю для подальшого стримування терористів ХАМАСу.
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