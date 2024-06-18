США відновлять постачання зброї Ізраїлю найближчими днями, - Bild
У найближчій перспективі Сполучені Штати Америки планують відновити постачання озброєння Ізраїлю для подальшого стримування терористів ХАМАСу
Про це інформує німецька газета Bild з посиланням на власні джерела.
Видання нагадує, що цьогоріч у травні влада США призупинила постачання зброї Ізраїлю через наступ на місто Рафах у Газі.
Проте прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу нещодавно закликав США відновити постачання. З відповідним проханням він звернувся до держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Як зазначив Нетаньягу, припинення постачань підірвало можливості Ізраїлю щодо стримування бойовиків. Водночас голова уряду наголосив, що його країна у будь-якому разі продовжить захищатися тими засобами, які має у розпорядженні.
В ізраїльських урядових колах повідомили журналістам, що США знімуть обмеження в найближчий день і постачать Ізраїлю більше озброєння.
- 8 травня адміністрація президента США Джо Байдена призупинила відправку Ізраїлю бомб, які могли б бути використані в Рафаху, через занепокоєння, що країна розпочне наступ на місто.
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