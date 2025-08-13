Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Невідомий інвестор почав скуповувати акції найбагатшої нафтової компанії РФ напередодні зустрічі Путіна й Трампа

Невідомий інвестор почав скуповувати акції найбагатшої нафтової компанії РФ напередодні зустрічі Путіна й Трампа

Дар'я Тарасова
13 серпня, 2025 середа
19:25
Світ

У середу, 13 серпня, акції найбагатшої нафтової компанії Росії "Сургутнефтегаз", яка тримає на рахунках майже $70 млрд запасів валюти, несподівано злетіли на Московській біржі

Зміст

Про це повідомляє російське Moscow Times.

Тоді як ціни на нафту падають (-1%), а також знижується індекс Мосбіржі (-0,22%), папери "Сургута" підскочили більш ніж на 4% і на піку оновили максимуми з кінця квітня — 24,26 рубля за штуку.

Різке зростання котирувань почалося, коли Дональд Трамп проводив конференцію з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні переговорів з Володимиром Путіним на Алясці.

Трохи більше, ніж за годину акції "Сургута" злетіли на 4,6%, а обсяги торгів підскочили у 90 разів і стали рекордними як мінімум цього року. З 14:00 до 15:00 на біржі пройшли угоди на 1,78 млрд рублів проти всього 20 млн рублів годиною раніше. Ще за дві години обсяг торгів становив ще 1,2 млрд рублів, випливає з даних Мосбіржі.

Папери "Сургута" ростуть за відсутності новин, констатує аналітик Freedom Finance Global Наталія Мільчакова: зазвичай їх підтримує рубль, що падає, або зростання цін на нафту, але нічого подібного сьогодні не спостерігається. Вона вважає, що на акції можуть впливати геополітичні очікування зустрічі на Алясці диктатора Путіна та президента США 15 серпня, "оскільки ринок розраховує на скасування санкцій" проти російських компаній.

Згідно зі звітністю за січень – березень 2025 року Сургутнефтегаз отримав 439,7 млрд рублів чистого збитку. 
 

Теги:
Новини
Росія
нафта
санкції проти Росії
Економіка
Читайте також:
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Автор Дар'я Тарасова
12 серпня, 2025 вiвторок
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
Азербайджан Вірменія
Автор Ксенія Золотова
11 серпня, 2025 понедiлок
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
Київ
+18.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
14 серпня
08:00
OPINION
Не слід тішити себе ілюзіями щодо економічного краху РФ
07:59
Голова МЗС Великої Британії пішов на риболовлю з Джей Ді Венсом. Йому загрожує штраф $3,4 тис.
07:55
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Панатінаїкос": де та коли дивитись матч-відповідь Ліги Європи
07:06
екстренка
Апеляційний суд США дозволив Трампу заморозити іноземну допомогу
06:12
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив європейським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки Україні за певних умов, - Politico
05:31
Волгоград атакували безпілотники, на НПЗ виникла пожежа
00:58
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 14 серпня
00:41
Українські воїни отримали першу тисячу FPV-дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
00:26
Суперкубок УЄФА
"ПСЖ" переміг "Тоттенгем", і вперше виграв Суперкубок УЄФА
2025, середа
13 серпня
23:45
Ексклюзив
Юрій Луценко
Керівництво України впустило важелі, через які можна б було диктувати умови завершення війни, - Луценко
23:37
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 118 боїв, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
23:06
санкції США
США тимчасово зняли санкції на транзакції проти РФ задля переговорів на Алясці
23:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
У частини молоді Зеленський асоціюється з класичними політиками після скандалу з НАБУ та САП, - політолог Саакян
22:42
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Дуже серйозно підірве можливості на фронті": генерал-майор СБУ Ягун про повітряне перемир’я
22:31
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ, імовірно, готується випробувати нову крилату ракету "Буревестник" з ядерним двигуном, - Reuters
22:24
Ексклюзив
Юрій Луценко
У США можуть погодити припинення вогню, а момент істини може настати на другій зустрічі, - Луценко
21:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Нардеп Горбенко назвав кластер на переговорах з ЄС, який готовий до відкриття
21:10
Ексклюзив
Тетяна Козаченко
Право вирішального голосу для міжнародних експертів у конкурсних комісіях необхідно обговорювати, - адвокатка Козаченко
20:47
україна німеччина
Німеччина надає пакет військової допомоги Україні на $500 млн у межах ініціативи PURL
20:42
Арешт
Суд продовжив арешт двом експрацівникам УДО, звинуваченим у підготовці замаху на Буданова
20:33
Ексклюзив
Ігор Циганик
Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Просування противника до Золотого Колодязя відбулося не вчора і не позавчора": Згурець проаналізував ситуацію навколо Покровська
20:24
Аналітика
Чому Трамп і Путін зустрічаються на Алясці: де тут символізм та які ризики для України. Пояснюємо
20:15
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають обговорювати питання територій, а не він, - Axios
20:11
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп заявив, що хоче майже відразу організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним, якщо саміт на Алясці пройде добре
20:00
OPINION
Спроба конспірології. Зустріч на Алясці як ідентифікація Путіна
19:37
пенсія
Накопичувальна пенсія: Україна консультується з партнерами щодо розробки механізмів захисту грошей
19:28
Скотт Бессент
Можуть бути посилені або послаблені: Бессент заявив, що Трамп обговорить із Путіним санкції
19:20
Кабмін
Уряд ухвалив перший пакет рішень з анонсованої програми підтримки прифронтових регіонів
19:09
Данило Гетманцев
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
19:04
Оновлено
Зеленський Мерц
Юридичне визнання окупованих РФ територій не обговорюється, - Мерц за підсумками онлайн-перемовин із Трампом, Зеленським і лідерами ЄС
18:46
Цікаві варіанти використання старого смартфона
У РФ частково обмежили дзвінки в Telegram і WhatsApp
18:39
Звинувачений у шахрайстві з Netflix на $11 млн режисер Карл Рінш збанкрутів
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський у Берліні обговорив з Мерцом зміцнення української ППО й участь Німеччини в ініціативі PURL
18:35
швидка
Кількість жертв серед цивільних українців у липні 2025 року побила місячний рекорд із травня 2022-го, – ООН
18:30
Ексклюзив
поліграф
Поліграф - дуже зручний інструмент, щоб перевіряти людей на слабкість до корупції, - нардеп "СН" Горбенко
18:25
Ексклюзив
російські війська
Є чотири різні трактування: військовий оглядач Пехньо про навчання "Захід-2025" у Білорусі
18:18
Аналітика
Креативна оборона: як українці дивують світ несподіваними розробками зброї
18:04
OPINION
Донбас важливіший за Аляску
18:00
Оновлено
Відбулися онлайн-переговори між Трампом, Зеленським і лідерами ЄС: усі подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV