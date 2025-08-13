Невідомий інвестор почав скуповувати акції найбагатшої нафтової компанії РФ напередодні зустрічі Путіна й Трампа

Про це повідомляє російське Moscow Times.

Тоді як ціни на нафту падають (-1%), а також знижується індекс Мосбіржі (-0,22%), папери "Сургута" підскочили більш ніж на 4% і на піку оновили максимуми з кінця квітня — 24,26 рубля за штуку.

Різке зростання котирувань почалося, коли Дональд Трамп проводив конференцію з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні переговорів з Володимиром Путіним на Алясці.

Трохи більше, ніж за годину акції "Сургута" злетіли на 4,6%, а обсяги торгів підскочили у 90 разів і стали рекордними як мінімум цього року. З 14:00 до 15:00 на біржі пройшли угоди на 1,78 млрд рублів проти всього 20 млн рублів годиною раніше. Ще за дві години обсяг торгів становив ще 1,2 млрд рублів, випливає з даних Мосбіржі.

Папери "Сургута" ростуть за відсутності новин, констатує аналітик Freedom Finance Global Наталія Мільчакова: зазвичай їх підтримує рубль, що падає, або зростання цін на нафту, але нічого подібного сьогодні не спостерігається. Вона вважає, що на акції можуть впливати геополітичні очікування зустрічі на Алясці диктатора Путіна та президента США 15 серпня, "оскільки ринок розраховує на скасування санкцій" проти російських компаній.

Згідно зі звітністю за січень – березень 2025 року Сургутнефтегаз отримав 439,7 млрд рублів чистого збитку.

