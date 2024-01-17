"Нічого не виключаємо": у Швеції припустили ймовірність надання Україні літаків Gripen

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем у Давосі, передає Укрінформ.

"Прем'єр-міністр Швеції, коли його про це спитали, чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо", - сказав Більстрем, відповідаючи на запитання щодо надання Україні винищувачів JAS 39 Gripen, які можуть нести високоточну зброю для ураження наземних і надводних цілей.

Разом із тим дипломат зауважив, що рішення залежить від швидкості приєднання країни до НАТО.

"Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати й про безпеку Швеції. Але знову ж таки, ми нічого не виключаємо", - резюмував він.