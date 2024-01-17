"Нічого не виключаємо": у Швеції припустили ймовірність надання Україні літаків Gripen
Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen. Остаточне рішення з цього питання пов'язане з тим, коли скандинавська країна стане членом НАТО
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем у Давосі, передає Укрінформ.
"Прем'єр-міністр Швеції, коли його про це спитали, чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо", - сказав Більстрем, відповідаючи на запитання щодо надання Україні винищувачів JAS 39 Gripen, які можуть нести високоточну зброю для ураження наземних і надводних цілей.
Разом із тим дипломат зауважив, що рішення залежить від швидкості приєднання країни до НАТО.
"Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати й про безпеку Швеції. Але знову ж таки, ми нічого не виключаємо", - резюмував він.
- У травні 2023 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen.
- 19 серпня під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках "Гріпен". З лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків. Однак у Швеції кажуть, що ці літаки потрібні їм самим для захисту власної території.
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