Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Нідерланди не зможуть передати Україні обіцяну додаткову систему Patriot: журналісти назвали причину

Нідерланди не зможуть передати Україні обіцяну додаткову систему Patriot: журналісти назвали причину

Світлана Кравченко
14 вересня, 2024 субота
17:04
Світ ЗРК Patriot

Нідерландам довелося відмовитися від планів спільно зі ще однією країною надати Україні додатковий ЗРК Patriot, адже один із союзників відмовився від участі в постачанні

Зміст

Про це повідомляє NLTimes.

Вперше про свій намір поставити Україні систему Patriot міністерство оборони Нідерландів оголосило наприкінці травня цього року. Тоді повідомлялося, що в Нідерландів уже готові основні компоненти, а решту мали постачати інші країни.

Місяцем пізніше Нідерланди оголосили, що вдалося знайти ще одну країну для співпраці в цій справі, не вказавши її назву.

"Наразі зібрано необхідні компоненти для повної системи Patriot. Нідерланди надають три пускові установки і радар, решту необхідних основних компонентів постачає один із союзників", - заявила тодішня міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

Натомість, як з'ясували журналісти NLTimes цього тижня, не голландські компоненти досі не готові.

Міністр оборони Рубен Брекельманс повідомив німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що Нідерланди нещодавно відправили радар і що три пускові установки будуть передані найближчим часом. Проте інші країни все ще шукають інші компоненти для завершення системи. Брекельманс додав, що зараз тривають переговори з кількома партнерами.

За словами представника міноборони Нідерландів, відомство нещодавно було проінформовано про те, що раніше згадане зобов'язання одного з союзників не виконується. При цьому міністерство не уточнило, яка саме країна бере участь у цьому.

  • Як раніше заявляв Брекельманс, Нідерланди нещодавно передали Україні радар для Patriot та відправлять найближчим часом три пускові установки.
Теги:
зброя
Нідерланди
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Автор Оксана Ліховід
13 вересня, 2024 п'ятниця
Таке враження, що потенціал противника вичерпався: Згурець про ситуацію на Курщині
Ердоган переговори
Автор Тетяна Нижник
12 вересня, 2024 четвер
"Путін проситиме про переговори": дипломат Безсмертний назвав фактори
шахед
Автор Влад Дідусь
14 вересня, 2024 субота
Росія запустила "шахеди" з Курської області в ніч на 14 вересня: в Одесі та Києві працювала ППО
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 вересня
18:06
OPINION
Путін готує для України "чеченський шлях"?
17:49
Гуляйполе
Поблизу Гуляйполя росіяни вбили трьох людей
17:42
Ексклюзив
бюджет
Поки що доходи не промальовуються, принаймні у соціальній частині: економіст Пендзин щодо проєкту держбюджету на 2025 рік
17:41
Ілон Маск
Бразилія зняла обмеження з банківських рахунків компаній Маска, - Axios
17:40
Німеччина уряд
Німеччина працевлаштує до 250 тис. кенійців
17:19
Ботсвана слони
У Зімбабве вирішили забити 200 слонів через дефіцит їжі для людей
17:01
бездротові навушники Apple AirPods Pro
Apple отримала дозвіл FDA на використання AirPods Pro 2 як слухових апаратів
17:00
Ексклюзив
Червоною доріжкою – на протезах: учасники української делегації Граднови-Савицькі розповіли, як підіймали тему російської агресії на Венеційському кінофестивалі
16:53
на фото ситуація на фронті
На фронті відбулося 83 боєзіткнення: ворог найактивніший на Покровському та Курахівському напрямках
16:42
У проєкті держбюджету-2025 на телемарафон закладено 1,6 млрд гривень і при цьому заморожено зростання мінімальної зарплатні, - нардеп Железняк
16:35
Ексклюзив
США та Китай
Питання в протистоянні Пекіна та Вашингтона: нардеп Ар’єв про мирні ініціативи щодо війни РФ проти України
16:24
У Луганську до Дня міста окупанти проведуть пропагандистську акцію "Мій Ворошиловград"
16:23
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Як вибрати й створити рапорт у застосунку Армія+: пояснення від Міноборони
16:05
Німеччина вперше за 22 роки відправила військовий корабель у Тайванську протоку, в Пекіні відреагували
16:05
OPINION
Російська нафта для Угорщини. У Києва всі ключі
16:03
Оновлено
Херсон
У Херсоні та області внаслідок російських атак поранені чотири людини
15:47
ЗСУ заходять на Курщину в новому місці
"Діряві кордони дірявої країни": ЗСУ показали, як беруть у кліщі росіян на Курщині
15:45
Ексклюзив
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
Росія та Іран зараз діють як союзники, намагаючись зруйнувати вільний світовий порядок, - американський експерт Фрід
15:41
Ексклюзив
Війна не завершиться, навіть якщо ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, - боєць 103-ї бригади ТрО Савельєв
15:28
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Україна розслідує 11 кримінальних проваджень за фактами пропаганди та мілітаризації дітей на ТОТ
15:22
осінь
Тепло до +30 °C, але з вітром і дощами: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 вересня в Україні
15:10
"Їдять псів і котів!" Співак The Kiffness створив пісню з заяви Трампа про емігрантів із Гаїті
14:57
Оновлено
З російського полону повернулися 103 українські воїни. Серед них 23 військові "Азову"
14:55
Колаборантка з Херсонщини Лариса Сорока
Очолила створений окупантами дитсадок: 63-річну виховательку з Херсонщини заочно засудили до 15 років
14:05
Ексклюзив
переговори України з Росією
Переговорів про мир зараз немає і передумови до них не проглядаються, - російський опозиційний експерт Морозов
14:02
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Столтенберг визнав, що НАТО могло б не допустити вторгнення РФ до України у 2022 році
14:02
OPINION
Для реформ має існувати країна
14:02
"Має стратегічне значення для російської ППО": партизани розвідали територію радіозаводу в Нижньогородській області РФ
14:00
перемовини Україна-РФ
Партія Шольца виступила за створення контактної групи для переговорів між Україною та РФ
14:00
Ексклюзив
НАТО
РФ обере зручний момент для наступного удару, якщо Україна не стане членом НАТО та ЄС, - американський експерт Фрід
13:41
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
"Хезболла" обстріляла Ізраїль 55 ракетами "катюша". ЦАХАЛ у відповідь вдарив по Лівану
13:21
Мобільна майстерня для ремонту озброєння
Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні для ремонту озброєння
13:20
на фото: ракета
Іран вдруге за рік вивів на орбіту науково-дослідницький супутник
12:58
Росіяни зруйнували шляхопровід "Східний" у Покровську
12:57
на фото: Костін
Прокурори встановили особу 51 представника РФ, причетного до ударів по цивільній інфраструктурі України
12:41
Сергій Шойгу
Шойгу провів "широкий обмін думками" з Кім Чен Ином
12:33
ЄС
"Це лише зміцнило нас": очільник мінфіну Угорщини відреагував на бойкоти з боку Євросоюзу під час їхнього головування в Раді ЄС
12:32
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Білоруси вночі не збивали дрон з РФ, а чекали, доки він вилетить на український Славутич, - Гаюн
12:30
Італія
"Росія нам не ворог": в Італії з'явилися проросійські плакати із закликами припинити допомогу Україні
12:02
OPINION
Навіщо МВФ їде до Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV