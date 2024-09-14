Нідерланди не зможуть передати Україні обіцяну додаткову систему Patriot: журналісти назвали причину

Про це повідомляє NLTimes.

Вперше про свій намір поставити Україні систему Patriot міністерство оборони Нідерландів оголосило наприкінці травня цього року. Тоді повідомлялося, що в Нідерландів уже готові основні компоненти, а решту мали постачати інші країни.

Місяцем пізніше Нідерланди оголосили, що вдалося знайти ще одну країну для співпраці в цій справі, не вказавши її назву.

"Наразі зібрано необхідні компоненти для повної системи Patriot. Нідерланди надають три пускові установки і радар, решту необхідних основних компонентів постачає один із союзників", - заявила тодішня міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

Натомість, як з'ясували журналісти NLTimes цього тижня, не голландські компоненти досі не готові.

Міністр оборони Рубен Брекельманс повідомив німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що Нідерланди нещодавно відправили радар і що три пускові установки будуть передані найближчим часом. Проте інші країни все ще шукають інші компоненти для завершення системи. Брекельманс додав, що зараз тривають переговори з кількома партнерами.

За словами представника міноборони Нідерландів, відомство нещодавно було проінформовано про те, що раніше згадане зобов'язання одного з союзників не виконується. При цьому міністерство не уточнило, яка саме країна бере участь у цьому.