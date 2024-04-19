Нідерланди оголосили про виділення €200 млн на ППО і снаряди для України
У п'ятницю, 19 квітня, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час засідання Ради Україна - НАТО оголосила про виділення понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи для швидкої доставки додаткових засобів ППО та артбоєприпасів для України
Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.
"Засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які зараз надають Нідерланди, вже на європейському континенті та будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну".
Як зазначили у відомстві, водночас Нідерланди виділяють 150 млн євро на підтримку німецької ініціативи "Негайні дії з протиповітряної оборони", спрямованої на швидке надання засобів ППО дальнього радіусу дії.
Крім того, оборонне відомство закуповує засоби ППО ближнього радіусу дії на 60 мільйонів євро.
Зокрема, Нідерланди підтримують ініціативу Естонії швидкого постачання в Україну артснарядів з наявних запасів.
- 12 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив про виділення нашій країні фінансової допомоги.
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