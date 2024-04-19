Нідерланди оголосили про виділення €200 млн на ППО і снаряди для України

Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

"Засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які зараз надають Нідерланди, вже на європейському континенті та будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну".

Як зазначили у відомстві, водночас Нідерланди виділяють 150 млн євро на підтримку німецької ініціативи "Негайні дії з протиповітряної оборони", спрямованої на швидке надання засобів ППО дальнього радіусу дії.

Крім того, оборонне відомство закуповує засоби ППО ближнього радіусу дії на 60 мільйонів євро.

Зокрема, Нідерланди підтримують ініціативу Естонії швидкого постачання в Україну артснарядів з наявних запасів.