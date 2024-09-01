Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 31 серпня заявив, що його країна передасть Збройним Силам України 28 броньованих транспортерів-амфібій Viking
Про це він повідомив у соцмережі Х.
Нідерландський міністр наголосив, що Україна "відчайдушно потребує допомоги в боротьбі з російським агресором".
Через це морська піхота Нідерландів навчила українських військових використовувати передані машини.
"Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", - підкреслив Брекельманс.
Довідка. Viking Bandvagn S10 - це броньовані амфібійні всюдиходи, які складаються з двох частин, зʼєднаних між собою. Машини вагою близько 11 тонн можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.
- Також нещодавно міністр оборони Нідерландів повідомив, що країна має намір закупити для України мобільні радари, які передадуть до кінця року.
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