Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Нідерландський міністр наголосив, що Україна "відчайдушно потребує допомоги в боротьбі з російським агресором".

Через це морська піхота Нідерландів навчила українських військових використовувати передані машини.

"Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", - підкреслив Брекельманс.

Довідка. Viking Bandvagn S10 - це броньовані амфібійні всюдиходи, які складаються з двох частин, зʼєднаних між собою. Машини вагою близько 11 тонн можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.