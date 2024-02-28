Нідерланди замовили у Чехії 9 одиниць САУ DITA для передачі Україні

Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

"Самохідна гаубиця DITA - це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 для цієї країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця зброя - це частина великого нідерландського замовлення для України, яке постачають два виробники зброї в Чехії.

Як повідомляє міноборони Нідерландів, 27 лютого у Чехії з візитом побував командувач збройних сил країни генерал Онно Айхельсхайм. Він також оглянув радіолокаційну систему VERA-NG.

"Ця пасивна система спостереження може виявляти повітряні, морські та наземні цілі", - зазначається в повідомленні.

У командуванні нідерландських збройних сил підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для Нідерландів.

Крім того, повідомляється, що раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2 і разом із США і Данією модернізацію 100 бойових танків Т-72.

Як наголошують у відомстві Нідерландів, після перевірки, озброєння прямує безпосередньо в Україну.

Також у повідомленні сказано, що західні партнери України активно нарощують військове виробництво та співпрацю в цьому напрямі.

"Хорошим прикладом є план створення європейської виробничої лінії для випуску ракет ППО Patriot у Німеччині", - повідомляє міноборони Нідерландів.