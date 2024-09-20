"Нікого не викидатимемо": в ЄС заявили, що не повертатимуть в Україну чоловіків мобілізаційного віку

Про це повідомила профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС - ред.)", - заявила єврокомісарка.

На питання, чи допоміг би ЄС Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", - наголосила вона.