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"Нікого не викидатимемо": в ЄС заявили, що не повертатимуть в Україну чоловіків мобілізаційного віку

Катерина Єсікова
20 вересня, 2024 п'ятниця
06:20
Світ українські біженці в ЄС

Застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався б на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе

Зміст

Про це повідомила профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС - ред.)", - заявила єврокомісарка.

На питання, чи допоміг би ЄС Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", - наголосила вона.

  • 14 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна працює з європейськими партнерами над створенням умов, які сприятимуть поверненню українців з-за кордону.
Теги:
ЄС
мобілізація
біженці
Війна з Росією
Світ про Україну
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