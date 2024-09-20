"Нікого не викидатимемо": в ЄС заявили, що не повертатимуть в Україну чоловіків мобілізаційного віку
Застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався б на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе
Про це повідомила профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС - ред.)", - заявила єврокомісарка.
На питання, чи допоміг би ЄС Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.
"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", - наголосила вона.
- 14 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна працює з європейськими партнерами над створенням умов, які сприятимуть поверненню українців з-за кордону.
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