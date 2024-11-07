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Головна Світ Німеччина продовжить підтримку України в 2025 році попри розпад коаліції, - Reuters

Німеччина продовжить підтримку України в 2025 році попри розпад коаліції, - Reuters

Дар'я Куркіна
7 листопада, 2024 четвер
21:40
Світ Німеччина

Німеччина зможе надати допомогу Україні з раніше обіцяних €4 млрд на 2025 рік, незважаючи на ймовірність вчасно не затвердженого бюджету через розпад коаліції

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в бюджетному комітеті парламенту.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, Берлін зможе надати Києву більшу частину допомоги з €4 млрд, яку раніше передбачили на підтримку у 2025 році. Джерела пояснили, що фінансування здебільшого є виділеними асигнуваннями, тому його можливо надати в межах тимчасового бюджетного управління, якщо бюджет не ухвалять вчасно після розпаду коаліції.

У матеріалі зазначено: можлива затримка бюджету на наступний рік означає відсутність фінансування на нові проєкти, однак додаткові витрати, зокрема, на допомогу Україні, можуть бути ухвалені.

"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу... Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано", - пояснив міністр економіки Роберт Хабек.

Reuters додає: Німеччина сподівалася, що Україна зможе задовольнити основну частину військових потреб завдяки кредитам у розмірі $50 млрд від заморожених активів РФ, які схвалила Група семи.

"Однак повернення республіканця Дональда Трампа до Білого дому викликає занепокоєння в Європі тим, що підтримка Києва США може зменшитися", - зауважує інформагентство. 

  • 28 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що в німецькому проєкті бюджету на 2025 рік передбачено 4 млрд євро на військову допомогу Україні.
  • 6 листопада "світлофорна" коаліція в Німеччині розвалилася. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що входить до коаліції. Без ВДП коаліція не матиме більшості в Бундестазі. Натомість очільником мінфіну ФРН стане його заступник Йорг Кукіс, член Соціал-демократичної партії.
Теги:
Новини
Україна
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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