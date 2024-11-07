Німеччина продовжить підтримку України в 2025 році попри розпад коаліції, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в бюджетному комітеті парламенту.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, Берлін зможе надати Києву більшу частину допомоги з €4 млрд, яку раніше передбачили на підтримку у 2025 році. Джерела пояснили, що фінансування здебільшого є виділеними асигнуваннями, тому його можливо надати в межах тимчасового бюджетного управління, якщо бюджет не ухвалять вчасно після розпаду коаліції.

У матеріалі зазначено: можлива затримка бюджету на наступний рік означає відсутність фінансування на нові проєкти, однак додаткові витрати, зокрема, на допомогу Україні, можуть бути ухвалені.

"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу... Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано", - пояснив міністр економіки Роберт Хабек.

Reuters додає: Німеччина сподівалася, що Україна зможе задовольнити основну частину військових потреб завдяки кредитам у розмірі $50 млрд від заморожених активів РФ, які схвалила Група семи.

"Однак повернення республіканця Дональда Трампа до Білого дому викликає занепокоєння в Європі тим, що підтримка Києва США може зменшитися", - зауважує інформагентство.