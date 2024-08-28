Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після їхніх переговорів у Берліні, повідомляє Укрінформ.

Шольц стверджує, що ФРН разом із партнерами по G7 нададуть Україні кредит на $50 млрд.

"У проєкті бюджету на наступний рік передбачено і буде на двосторонню військову підтримку Україні 4 млрд євро. Додатково ми разом з країнами G7 надамо Україні 50 млрд доларів кредиту", - повідомив він, додавши, що це має гарантувати надійну фінансову підтримку.

Німецький канцлер підкреслив: кредит покриватиметься прибутками від заморожених російських активів - центрального банку РФ, про що домовились на саміті G7 в Італії у червні.

За словами Шольца, це є непростим завданням, проте його можливо реалізувати. Він запевнив, що всі сторони процесу прагнуть швидко запустити цей механізм, і зараз зацікавлені держави працюють над технічними умовами.

"Вірю, що ми найближчим часом зможемо з'ясувати технічні вимоги", - додав канцлер.

Він наголосив: Німеччина продовжуватиме надавати Україні фінансову, економічну, політичну та військову підтримку "так довго, як це буде потрібно". Також Шольц додав, що Берлін - найбільший європейський постачальник допомоги Києву, та планує ним залишатися.

Водночас на запитання щодо можливості передачі Силам оборони нових видів озброєнь, зокрема, далекобійних ракет, канцлер ФРН сказав, що нових рішень наразі немає.